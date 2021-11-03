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城中城大火動員上百社工 今換他們被撫慰

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁至心理復原團體現場感謝社工在城中城大火後的付出和陪伴。圖／高雄市社會局提供
高雄市長陳其邁至心理復原團體現場感謝社工在城中城大火後的付出和陪伴。圖／高雄市社會局提供

高雄城中城大樓大火，造成46人死亡、43人輕重傷，高雄市社會局第一時間啟動「一對一關懷服務」，動員上百社工，在醫院、殯儀館、前進指揮所、旅館等處都可見到穿著背心的社工人員。社工平日服務受災戶、罹難者家屬，心理壓力、創傷反應也備受關注，有議員質詢時就要求社會局要重視社工心理狀況。今天社會局、衛生局合推心理復原團體，高雄市長陳其邁也親赴現場表達謝意。

陳其邁分享自己從醫、從政及高雄囝仔的人生歷程，他說，因為是在地人，更有責任保護好每一位市民家人。現場社工給沈其邁溫暖擁抱，有人贈燈塔意象給陳其邁。

透過專業老師在復原團體進行引導及媒材運用，社工表達出在第一時間接獲出勤時的焦慮，有人擔心不知如何面對生死的重大狀況，到現場看到家屬極為悲慟的情緒反應和面對罹難者家屬生離死別等。社工表示，在工作時常不自覺的流淚，但又不斷提醒自己要堅強陪伴家屬。陳其邁在現場聽社工分享，也安慰並肯定社工辛勞。

陳其邁表示，非常感謝社工人員投入災後服務，持續撫慰、照顧受災的居民，更關心社工人員的心理衛生狀態，不捨且感同身受，「先照顧好自己，才能進一步關照他人」。

社工員贈送燈塔給高雄市長陳其邁感謝他帶領團隊、協助受災戶。圖／高雄市社會局提供
社工員贈送燈塔給高雄市長陳其邁感謝他帶領團隊、協助受災戶。圖／高雄市社會局提供
社工員給高雄市長陳其邁大大的擁抱。圖／高雄市社會局提供
社工員給高雄市長陳其邁大大的擁抱。圖／高雄市社會局提供

社工 陳其邁 衛生局

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