城中城大火動員上百社工 今換他們被撫慰

高雄城中城大樓大火，造成46人死亡、43人輕重傷，高雄市社會局第一時間啟動「一對一關懷服務」，動員上百社工，在醫院、殯儀館、前進指揮所、旅館等處都可見到穿著背心的社工人員。社工平日服務受災戶、罹難者家屬，心理壓力、創傷反應也備受關注，有議員質詢時就要求社會局要重視社工心理狀況。今天社會局、衛生局合推心理復原團體，高雄市長陳其邁也親赴現場表達謝意。

陳其邁分享自己從醫、從政及高雄囝仔的人生歷程，他說，因為是在地人，更有責任保護好每一位市民家人。現場社工給沈其邁溫暖擁抱，有人贈燈塔意象給陳其邁。

透過專業老師在復原團體進行引導及媒材運用，社工表達出在第一時間接獲出勤時的焦慮，有人擔心不知如何面對生死的重大狀況，到現場看到家屬極為悲慟的情緒反應和面對罹難者家屬生離死別等。社工表示，在工作時常不自覺的流淚，但又不斷提醒自己要堅強陪伴家屬。陳其邁在現場聽社工分享，也安慰並肯定社工辛勞。