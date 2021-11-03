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民眾安啦！金門縣府阻絕萊豬入島 設立完善制度把關

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金門縣衛生局表示，從今年1月至9月，已完成抽驗豬肉(牛)肉產品檢驗萊克多巴胺，總計抽驗194件，豬(牛)肉原產地標示輔導查核1245家次，都符合規定。圖／縣府提供
金門縣衛生局表示，從今年1月至9月，已完成抽驗豬肉(牛)肉產品檢驗萊克多巴胺，總計抽驗194件，豬(牛)肉原產地標示輔導查核1245家次，都符合規定。圖／縣府提供

今年中央宣布開放含萊克多巴胺豬肉進口後，金門縣政府立即超前部署召集各相關局處組成工作小組，從上游至下游廠商、食材來源、港口貨件、原產地標示，甚至是各販售據點、學校、社區共餐，都設立各階段的管理措施，以一系列食品安全的對策，全面為鄉親的食安把關，金門縣衛生局表示，從今年1月至9月，已完成抽驗豬肉(牛)肉產品檢驗萊克多巴胺，總計抽驗194件，豬(牛)肉原產地標示輔導查核1245家次，都符合規定。

金門縣衛生局表示，他們依金門縣豬肉管理流程各管制點來進行查核抽驗，其中針對全縣販售或使用豬(牛)肉相關產品業者，於109年12月底全數完成市售豬(牛)肉原產地標示輔導，並自110年起查核是否符合規定，截至9月止，計查核豬肉原產地標示930家次，牛肉原產地標示315家次，總計查核1245家次，結果均符合規定，做到完全資訊揭露，讓鄉親擁有充分的選擇空間。

另外，學校營養午餐部分，學校也會在菜單中標註肉品產地，並由教育處規劃抽驗學校肉品及加強稽核，保障學童身體健康，至今已完成原產地標示輔導56家次及抽驗27件學校肉品；社區老人共(供)餐部分，社會處也安排定期稽查，加強查驗社區共(供)餐之肉品食材，以維護長者健康，至今已完成原產地標示輔導64家次及抽驗52件豬肉，檢驗結果，皆未檢出萊克多巴胺。

豬(牛)肉相關產品抽驗，檢驗萊克多巴胺，則於110年起進行抽驗，截至9月止，計抽驗160件豬肉產品，34件牛肉產品，總計抽驗194件產品，檢驗結果均符合規定，衛生局表示，相關稽查及抽驗結果每週也都以「豬(牛)肉最新資訊」圖表，即時公布於衛生局官網「金門縣萊克多巴胺豬(牛)肉專區」，提供鄉親正確資訊，希望民眾一起關心食安，並透過跨局處合作，從各環節阻絕萊豬進入金門。

抽驗 衛生局 金門

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