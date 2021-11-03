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影／百年老店轉型 金合利「共饗廚房」展現年輕人思維

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
耗資300萬的「叨叨共饗廚房」啟用，金合利鋼刀總監吳增棟（前右二）、總經理洪秀暖夫婦（前左一）對兒子的創意相當引以為傲。記者蔡家蓁／攝影
耗資300萬的「叨叨共饗廚房」啟用，金合利鋼刀總監吳增棟（前右二）、總經理洪秀暖夫婦（前左一）對兒子的創意相當引以為傲。記者蔡家蓁／攝影

金門知名的金合利鋼刀尋求轉型，將刀具的概念延伸到生活中，舉行「金門名刀‧打造共好廚房」計畫成果發表會，宣布成立「叨叨共饗廚房」，副總經理吳毅桓表示，這是日本「共享廚房」概念的延伸，未來將與旅行社合作，大推觀光客體驗課程，讓遊客將在地食材，烹煮成美味佳餚。

來金門一定要體驗挖芋頭與挖花蛤，但挖了一大堆，卻享受不到，真的很可惜！吳毅桓說，他覺得遊客來金門應該了解更多元了解當地文化，品嚐不一樣的料理，其實最好的料理就是自己採收、自己煮的，自從有了這個想法，他在太太董力蓉的支持下，就決定設置「共享廚房」，讓遊客可以將自己採收的食材，做成料理。

吳毅桓說，百貨公司讓客人體驗刀具，通常是讓客人試切紅蘿蔔，但食材切一切，就丟棄非常浪費，他們的「叨叨共饗廚房」，不僅可以讓客人使用金合利最好的刀具切菜，還會找主廚來指導，讓客人輕鬆做出美味佳餚；未來將按人頭收費，並會與旅行社等相關產業結合，盼讓觀光客可以自己去挖芋頭，或是挖花蛤與石蚵，自己再煮成一道菜。

「叨叨共饗廚房」耗資約300多萬打造， 吳毅桓表示，為了成立這個廚房，他還跑了台灣多處，上了很多烹飪課程，而他自己本來完全不會料理，到現在，偶爾也可以下廚房，煎煎牛排，犒賞家人，覺得下廚變有趣了；未來也將跟金門農工的餐飲科合作，讓學生可以來此實習；各種商品也可以來此展示，將此地成為一個共同平台。

「是我家，也是你家（是溫叨，也是恁叨）」吳毅桓提起為何會取名「叨叨共饗廚房」，感性的這樣說，他說，近年來公司也在尋求轉型，希望讓傳統的刀具可以跟生活做結合，所以參加經濟部中小企業處城鄉創生轉型輔導SBTR計畫，以金門城鄉場域為基地，透過體驗與循環經濟等活動、實現生產、生活、生態三生一體的目標。

「叨叨共饗廚房」正式開張，包括縣府建設處長陳祥麟、商業會理事長李有忠、工業會理事長薛承琛、工策會總幹事吳伯揚、聖祖食品總經理陳緣姿、陳金福號貢糖總經理李月黎等人都一起出席這項活動，大家還下場學著製作芋泥餅，直說很有趣。

金合利鋼刀第四代負責人吳毅桓（右）宣布成立「叨叨共饗廚房」。記者蔡家蓁／攝影
金合利鋼刀第四代負責人吳毅桓（右）宣布成立「叨叨共饗廚房」。記者蔡家蓁／攝影
「叨叨共饗廚房」讓遊客體驗將在地食材，變成美味料理。記者蔡家蓁／攝影
「叨叨共饗廚房」讓遊客體驗將在地食材，變成美味料理。記者蔡家蓁／攝影
「叨叨共饗廚房」正式開張，包括縣府建設處長陳祥麟、商業會理事長李有忠、工業會理事長薛承琛、工策會總幹事吳伯揚等人都出席。記者蔡家蓁／攝影
「叨叨共饗廚房」正式開張，包括縣府建設處長陳祥麟、商業會理事長李有忠、工業會理事長薛承琛、工策會總幹事吳伯揚等人都出席。記者蔡家蓁／攝影
金合利鋼刀成立「叨叨共饗廚房」，首日有不少民眾前往體驗輕鬆做料理。記者蔡家蓁／攝影
金合利鋼刀成立「叨叨共饗廚房」，首日有不少民眾前往體驗輕鬆做料理。記者蔡家蓁／攝影

金門 共享廚房 旅行社

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