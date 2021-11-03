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高雄旗山太陽能光電板啟用 預計每年可供450戶使用

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」，高市副市長林欽榮（右五）等人出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」，高市副市長林欽榮（右五）等人出席。記者陳玫伶／攝影

高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」，市副市長林欽榮表示，旗山太陽能光電板設置地點過去為垃圾掩埋場，目前已趨於穩定，今年6月與台電進行併聯運轉，預計將可持續發電20年。

高市環保局表示，配合環保署推動公有垃圾掩埋場設置太陽光電計畫，2016年底著手規畫高雄市已封閉或復育完成的垃圾掩埋場，設置再生能源太陽光電發電系統，在考量面積、平整性、易日照程度後，選擇大社一期垃圾衛生掩埋場及旗山區域性垃圾衛生掩理場部分閒置土地範圍進行標租設置。

林欽榮表示，旗山掩埋場總面積約15公頃，可設置面積約0.65公頃，建置1288.98MW（千瓩）光電板，可抗15級強風，一年大概可生產160萬度電，如以一戶每月消耗300度電來算，預計平均可供450戶使用，今年6月已先行啟用，為旗山夏季用電量紓解壓力。

林欽榮表示，近幾年各國推動綠電，太陽能光電有3個好處，包含可降低汙染，逐步淘汰燒煤電廠、創造就業機會，並可吸引氣候組織與碳揭露計畫推動2050年前達成100%使用綠電的RE100俱樂部會員，多數為全國百大企業，如台積電、亞馬遜等至高雄設廠。

林欽榮、標租廠商華立集團董事長姜國瑞、環保局長張瑞琿、市議員林富寶、林義迪、朱信強、市議員參選人李庭慧、林慧欣出席啟用儀式，林欽榮現場查看太陽光電板也建議，華立集團國軒科技與環保局考慮再增設具備休憩、環境教育的場所，讓附近學生可到此參訪。

林欽榮表示，高雄市目標自今年起至未來6年做到1GW（百萬瓩）的再生能源，原設定今年年底達130MW，目前市府綠電小組已接獲234MW，超標一倍，農委會會同經濟部能源局10月分正式對高雄發布8個魚電共生國家先行區，首個與台鹽合作的魚電共生場地也有望在今年底完工。

高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」，高市副市長林欽榮（右四）等人出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」，高市副市長林欽榮（右四）等人出席。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮今出席旗山太陽能光電板啟用儀式，建議廠商及高市環保局再增設具備休憩、環境教育的場所。記者陳玫伶／攝影
高雄市副市長林欽榮今出席旗山太陽能光電板啟用儀式，建議廠商及高市環保局再增設具備休憩、環境教育的場所。記者陳玫伶／攝影
高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」。記者陳玫伶／攝影
高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」。記者陳玫伶／攝影
旗山掩埋場可設置太陽能光電板面積約0.65公頃，可抗15級強風，一年大概可生產160萬度電，平均可供450戶使用。圖／高雄市環保局提供
旗山掩埋場可設置太陽能光電板面積約0.65公頃，可抗15級強風，一年大概可生產160萬度電，平均可供450戶使用。圖／高雄市環保局提供
高雄市環保局於原旗山垃圾掩埋場建置太陽能光電板，預計一年大概可生產160萬度電。記者陳玫伶／攝影
高雄市環保局於原旗山垃圾掩埋場建置太陽能光電板，預計一年大概可生產160萬度電。記者陳玫伶／攝影
高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」。記者陳玫伶／攝影
高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」。記者陳玫伶／攝影

林欽榮

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