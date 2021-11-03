路竹金屬廠暗夜偷排強鹼廢水 環保局開罰300萬元

高雄市路竹區昨晚排水溝出現刺鼻異味，環保局經巡查發現是某金屬表面處理工廠繞流排放廢水，市府依pH值超標屬強鹼，裁罰新台幣300萬元，若含危害人體物質也將移送刑事偵辦。

高雄市政府環保局今天中午發布新聞稿指出，昨天晚間接獲民眾陳情，指路竹區排水溝出現氨氣刺鼻異味，稽查人員到場沿上游巡查，現場檢測水質pH值為12.88，屬強鹼廢水。市府並於晚間11時58分查獲某間金屬表面處理業公司將污水流出廠外污染河川水質。

環保局調查，這間公司主要從事金屬表面處理業，其廢水本應經過廠內處理設施正常處理後排放，卻透過沉水馬達將沉澱槽內未經處理廢水，抽送至放流調整池後直接排放，且稽查當時沒有緊急狀況或設備異常通報。

由於業者繞流行為已違反水污染防治法第18條之1規定，環保局將依同法第46條之1裁罰6萬至2000萬元罰鍰，目前初估以pH值超標情形裁罰300萬元，後續將待其他水質項目超標情形考量予以加重，並令其熱浸鍍鋅製程停工。

此外，稽查人員也採集水樣送驗，待水質檢測報告結果出爐，將依違反水污法40條規定合併裁處，若廢水中含有危害人體健康物質，也將移送刑事偵辦。