快訊

直播／今本土、死亡案例再+0 新增境外移入7例

從軍訓教官升到上將的傳奇...國防部前部長湯曜明逝世 享壽81歲

路竹金屬廠暗夜偷排強鹼廢水 環保局開罰300萬元

中央社 / 高雄3日電

高雄市路竹區昨晚排水溝出現刺鼻異味，環保局經巡查發現是某金屬表面處理工廠繞流排放廢水，市府依pH值超標屬強鹼，裁罰新台幣300萬元，若含危害人體物質也將移送刑事偵辦。

高雄市政府環保局今天中午發布新聞稿指出，昨天晚間接獲民眾陳情，指路竹區排水溝出現氨氣刺鼻異味，稽查人員到場沿上游巡查，現場檢測水質pH值為12.88，屬強鹼廢水。市府並於晚間11時58分查獲某間金屬表面處理業公司將污水流出廠外污染河川水質。

環保局調查，這間公司主要從事金屬表面處理業，其廢水本應經過廠內處理設施正常處理後排放，卻透過沉水馬達將沉澱槽內未經處理廢水，抽送至放流調整池後直接排放，且稽查當時沒有緊急狀況或設備異常通報。

由於業者繞流行為已違反水污染防治法第18條之1規定，環保局將依同法第46條之1裁罰6萬至2000萬元罰鍰，目前初估以pH值超標情形裁罰300萬元，後續將待其他水質項目超標情形考量予以加重，並令其熱浸鍍鋅製程停工。

此外，稽查人員也採集水樣送驗，待水質檢測報告結果出爐，將依違反水污法40條規定合併裁處，若廢水中含有危害人體健康物質，也將移送刑事偵辦。

水質 超標 高雄市

延伸閱讀

蚵鄉東石淪為廢棄物天堂？環警查獲4輛載營建廢土車輛

景美溪水變灰白？北市循線稽查元兇是工地廢泥水排入

收運廢棄保險箱竟爆炸、子彈散落 2清潔員輕傷警偵辦中

到河濱躲監視器偷倒家庭垃圾 新北稽查當場抓包重罰

相關新聞

影／百年老店轉型 金合利「共饗廚房」展現年輕人思維

金門知名的金合利鋼刀尋求轉型，將刀具的概念延伸到生活中，舉行「金門名刀‧打造共好廚房」計畫成果發表會，宣布成立「叨叨共饗...

高雄旗山太陽能光電板啟用 預計每年可供450戶使用

高雄市環保局今天上午至旗山區域性垃圾衛生掩埋場舉行「旗山綠能之丘 太陽光電運轉啟用儀式」，市副市長林欽榮表示，旗山太陽能...

火速調整人事補實職缺 陳其邁：將加速公安執行強度

高雄城中城大火奪46命，消防局長李清秀、工務局長蘇志勳因此去職，市長陳其邁火速補實職缺，新任工務局長由現任都發局長楊欽富...

永安圖書館耐震不足 預計改至原鄉代表會新建

高雄市立圖書館永安分館因耐震評估建築物乘載力不足，原地又不適合現地改建，目前初估已閒置10多年的原永安鄉代表會最合適，經...

領軍迎戰4大公投？高雄市長陳其邁:適當時機會表態

四大公投案議題發燒，國民黨今天南下高雄舉辦公投街講，民進黨多名議員籲請高雄市長陳其邁應領軍迎戰，陳其邁今早表示，他以市政...

虐童事件接二連三 陳其邁撂重話：嚴重者要求停辦

高雄市最近頻傳虐童事件，市長陳其邁今早表示已要求社會局從重處罰，除會盡速調查，也將公告托嬰中心或私立幼兒園的名稱或負責人...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。