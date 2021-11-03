公投在即 藍街頭宣講 陳其邁找時機清楚表態

12月18日將舉行4大公投，民黨今天在高雄舉行公投全台街講高雄場，籲民眾出來投票，展現人民意志；高雄市長陳其邁則表示，會在適當時機清楚自己態度，高雄不會置身事外。

反萊豬、公投綁大選、藻礁「三接」遷離、重啟核四等公投案將於12月18日投票。國民黨全國各地舉辦街頭宣講，今、明2天來到高雄，上午首站在鳳山區勝利路、工協街口舉行，國民黨高市議員鍾易仲、劉德林等人上台呼籲民眾站出來投票。

鍾易仲表示，為了人民健康和台灣未來，要堅決反對萊豬進口，萊豬不等於美豬，美國也有很多肉品不含萊克多巴胺，「為何美國人不吃的，要給台灣人吃？」呼籲民眾一定要站出來反對萊豬。

鍾易仲指出，過去民進黨主張公投綁大選，但因自己施政不力，很多政策被民眾反對，就改口說要反對，「不高興就翻桌」。公投綁大選讓民眾能表達對執政黨的政策和法令不滿，又省納稅人錢，希望民眾一起支持公投綁大選。

民進黨部分，高市議員昨天發聯合聲明，盼陳其邁領軍民進黨黨公職，整合各方守護進步的力量，共同迎戰關鍵的年底公投一役。

對此，陳其邁上午出席由文化總會舉辦的「匠人魂」與老建築對話影片發布記者會，會前接受媒體聯訪表示，會以市政工作優先，但4大公投是全國議題，也牽涉到高雄市，會在市政之餘，選擇適當時機清楚表態。

陳其邁說，公投議題與高雄有關，如能源政策就會牽涉能源配比或南電北送、淨零排放目標，這個高雄當然不能置身事外；至於其他公投議題，有些地方也會跟高雄有關，所以會找適當時機清楚表態。