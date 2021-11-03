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火速調整人事補實職缺 陳其邁：將加速公安執行強度

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄港務公司土開公司總經理吳文彥，轉任都高市府發局長。記者王昭月／翻攝
高雄港務公司土開公司總經理吳文彥，轉任都高市府發局長。記者王昭月／翻攝

高雄城中城大火奪46命，消防局長李清秀、工務局長蘇志勳因此去職，市長陳其邁火速補實職缺，新任工務局長由現任都發局長楊欽富轉任，都發局長由現任高雄港區土地開發公司總經理吳文彥出任，人令今天起生效，市長陳其邁表示，將記取城中城事件教訓，加速公安執行的強度，重大建設涉及公安的部分尤需嚴格把關，加強力道。

高市府昨發布，工務局長遺缺由現任都發局長楊欽富轉任、都發局長一職則由現們高雄港土地開發公司總經理吳文彥轉任。

市長陳其邁今早受訪表示，新任工務局長楊欽富，本身是建築師，也是高雄市前任建築師公會理事長，曾任內政部所屬的台灣建築中心董事長。建築中心過去轄管的業務，括防火避難、消防、耐震、綠建築、智慧建築等等的審查，是台灣最專業的機構。

陳其邁說，楊欽富過去擔任台灣建築公司董事長時，專長是公安事項，因此請他出任工務局長，也希望團隊在這一次城中城事件記取教訓，加速整個公安執行的強度。

至於新任都發局長吳文彥，是高雄港土開公司總經理，過去曾任都發局副局長，對於城市的發展非常有經驗，也能即刻上手，盼借重兩人專才，加速老城區的再生，老舊建築假如有公安疑慮，也須鐵腕強制執行。

高市都發局長楊欽富，將轉任工務局長。記者王昭月／翻攝
高市都發局長楊欽富，將轉任工務局長。記者王昭月／翻攝

綠建築 公安 陳其邁

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