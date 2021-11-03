屏東縣民公園獲美國建築大師獎 已奪10座國際大獎

以台糖舊紙漿廠工業遺構再造歷史場景的屏東縣民公園，近期再獲美國建築大師獎的公共區域景觀設計獎及景觀城市設計獎；到今天為止，縣民公園已奪得10座國際大獎。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，美國建築大師獎（Architecture MasterPrize）近期公布全球設計得獎名單，「屏東縣民公園」再度獲國際肯定，收獲2項獎座，分別榮獲公共區域景觀設計獎及景觀城市設計獎榮譽，讓屏東縣民公園再度躍上國際舞台。

縣長潘孟安表示，自上任以來持續縫合、整合地域性景觀資源並推動城市美學，將各式設計美學導入城市建設，今年2月開園以來「屏東縣民公園」至今已獲得10座國際獎項，刷新屏東縣國際獎項的獲獎紀錄。

潘孟安表示，獲獎榮耀也歸屬於縣府團隊與設計團隊，屏東是大家共同生活與記憶的城市，期盼透過城鄉空間的改造，擘劃未來整體發展願景及具體行動計畫。

縣府表示，美國建築大師獎是全球最具影響力的建築獎項之一，與美國知名設計大獎IDA國際設計獎同為Farmani集團所創立，自1985年創辦以來，每年的任務旨在促進全球對優質建築設計的關注，發掘別具潛力、能為世界帶來創新的作品。

縣府將台糖舊紙漿廠遺構活化再生蛻變為縣民公園，融入殺蛇溪水岸藍帶與綠帶整治，打造出台灣首座以工業遺構為核心、複合水岸廊道的園區，全區20公頃。

屏東縣民公園已獲得「2021美國Architizer A+AWARDS人氣獎」、「2021歐洲Landezine-LILA特別推薦獎」、美國繆斯設計獎（MUSE Design Awards）2項獎、義大利國際設計獎（A'Design Award）、日本國際設計獎及亞太區景觀大賞及德國ICONIC創新建築設計獎等獎項。