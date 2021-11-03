永安圖書館耐震不足 預計改至原鄉代表會新建

高雄市立圖書館永安分館因耐震評估建築物乘載力不足，原地又不適合現地改建，目前初估已閒置10多年的原永安鄉代表會最合適，經立委邱志偉邀集各單位現場會勘，預計將拆除原有建築重建，並協調國有財產署協助高雄市政府取得土地。

永安分館代理館長林奕成表示，原永安圖書分館建築在永安國小校內，經耐震詳評建築物結構承載力不足，因原地無法取得使用執照，不適合現地改建，已緊急借用永安國小部分閒置教室安置，維持閱覽服務。

林奕成表示，經尋找合適用地改建新的分館，在永安7個地點選址中，原永安鄉代會位置最合適。鄉代會建築位於永安區的行政中心，是永安人口最稠密的區域，不過建築已閒置10多年，經技師鑑定屬危樓，加上圖書館館藏書本重量重，建築標準較嚴苛，高雄市立圖書館有意拆除原有建築，新建圖書館。

邱志偉日前邀集高雄市文化局、高雄市立圖書館、中油永安液化天然氣廠、台電興達發電廠到鄉代會現場會勘。邱志偉會後與國有財產署開會研商，國產署表示，因目前鄉代會由永安區公所代管，區公所如果同意市府重建，國產署不會有意見。