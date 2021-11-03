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永安圖書館耐震不足 預計改至原鄉代表會新建

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導
高雄市立圖書館永安分館建築耐震評估乘載力不足，立委邱志偉（左二）與高雄市文化局、高雄市立圖書館等單位到場會勘。圖／邱志偉服務處提供
高雄市立圖書館永安分館建築耐震評估乘載力不足，立委邱志偉（左二）與高雄市文化局、高雄市立圖書館等單位到場會勘。圖／邱志偉服務處提供

高雄市圖書館永安分館因耐震評估建築物乘載力不足，原地又不適合現地改建，目前初估已閒置10多年的原永安鄉代表會最合適，經立委邱志偉邀集各單位現場會勘，預計將拆除原有建築重建，並協調國有財產署協助高雄市政府取得土地。

永安分館代理館長林奕成表示，原永安圖書分館建築在永安國小校內，經耐震詳評建築物結構承載力不足，因原地無法取得使用執照，不適合現地改建，已緊急借用永安國小部分閒置教室安置，維持閱覽服務。

林奕成表示，經尋找合適用地改建新的分館，在永安7個地點選址中，原永安鄉代會位置最合適。鄉代會建築位於永安區的行政中心，是永安人口最稠密的區域，不過建築已閒置10多年，經技師鑑定屬危樓，加上圖書館館藏書本重量重，建築標準較嚴苛，高雄市立圖書館有意拆除原有建築，新建圖書館。

邱志偉日前邀集高雄市文化局、高雄市立圖書館、中油永安液化天然氣廠、台電興達發電廠到鄉代會現場會勘。邱志偉會後與國有財產署開會研商，國產署表示，因目前鄉代會由永安區公所代管，區公所如果同意市府重建，國產署不會有意見。

另針對興建圖書館經費，邱志偉表示，在興建總經費確定後，將再與兩大國營事業單位永安液化天然氣廠及興達電廠等相關單位討論相關事宜，減輕市府負擔。

高雄市立圖書館永安分館建築耐震評估乘載力不足，立委邱志偉（左三）與高雄市文化局、高雄市立圖書館等單位到場會勘。圖／邱志偉服務處提供
高雄市立圖書館永安分館建築耐震評估乘載力不足，立委邱志偉（左三）與高雄市文化局、高雄市立圖書館等單位到場會勘。圖／邱志偉服務處提供
高雄市立圖書館永安分館建築耐震評估乘載力不足，預計將改至原永安鄉代表會位置。圖／邱志偉服務處提供
高雄市立圖書館永安分館建築耐震評估乘載力不足，預計將改至原永安鄉代表會位置。圖／邱志偉服務處提供

建築 圖書館 高雄市

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