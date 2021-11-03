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虐童事件接二連三 陳其邁撂重話：嚴重者要求停辦

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
針對虐童案接二連三，高雄市長陳其邁今早撂重話，將公布負責人姓名，違法嚴重者則要求停辦。記者王昭月／攝影
針對虐童案接二連三，高雄市長陳其邁今早撂重話，將公布負責人姓名，違法嚴重者則要求停辦。記者王昭月／攝影

高雄市最近頻傳虐童事件，市長陳其邁今早表示已要求社會局從重處罰，除會盡速調查，也將公告托嬰中心或私立幼兒園的名稱或負責人姓名，最重處以停辦。

針對高雄近日接二連三爆出虐童事件，陳其邁表示，昨已在社會安全網會報中要求對業者從重處罰，市府除主動發現鳳山虐童事件黃姓負責人，經營托嬰中心外還經營私立幼兒園，要求社會局根據調查報告從重處罰。

另仁武區日前傳出保母疑似虐童致死，慘遭私刑事件後，昨再傳出一起疑似虐童事件，事發時間是10月29日，家長報案後，市府展開清查，初步調查業者確實有些不當，甚至違法，陳其邁表示，會要求公布行為人或負責人相關事項樣態。

陳其邁說，未來將會公告涉及違法的托嬰中心或私立幼兒園名稱或負責人，且處以停止辦理的重罰。

虐童 陳其邁 幼兒園

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