高雄兒少托嬰托育安全亮紅燈 市府加重裁處

高雄近日兒少案件頻傳，從仁武女嬰案、大寮與仁武私幼不當管教，網路上家長熱議，更有人說，這些保母、幼兒園都是經政府立案合格的，孩子的安全到底如何把關。高雄市社會局表示，大寮私幼不當管教狀況，黃姓負責人家族共經營4加私幼、私托，經查有3家有不當管教或設施設備違規等狀況，裁定停辦，併公布負責人姓名和違規托嬰托幼機構名稱。另，仁武區4歲童疑似遭虐案，教育局已到園查察，除4歲童外，另有多名孩童也遭受恐嚇、不當管教，教育局將加重裁處。

社會局表示，重新裁量後因違規情節嚴重加重裁罰，大寮私幼機構自11月起停辦一年公布機構名稱，並限期輔導改善。托嬰中心如拒不遵從或停辦期限屆滿未改善者，設立許可主管機關可廢止其設立許可。教育局稽查後發現多項違規事宜，另外也將協助輔導學生家長轉介其他機構。

另外，針對仁武區四歲童疑似遭虐案，教育局表示，獲家長陳情立即到園查察，從監視器畫面發現除陳情男童外，另有2名也有疑似遭受教保員拿取塑膠嗶嗶搥打恐嚇，威脅3名幼生入眠，另有2名幼生遭罰站。教育局表示，種種違規情節屬幼兒教育及照顧法第51條第2款規定情節重大狀況，教育局將加重裁處。