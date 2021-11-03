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高市完成147棟舊大樓公安稽查 有阻礙逃生就拆

中央社 / 高雄3日電

高雄市政府持續針對舊大樓逃生動線展開公安稽查，市府副秘書長郭添貴今天表示，至今已完成147棟20年以上住商混合、有管委會大樓稽查，也呼籲市民自行檢視大樓是否有礙逃生並盡速改善。

郭添貴上午率消防局、工務局、違建隊、民政局、環保局及警察局等局處人員，分14組至苓雅、前金、新興、小港、前鎮及鳳山區等14處老舊大樓，排除嚴重阻礙逃生動線障礙。

郭添貴表示，苓雅區中華四路某大樓有住戶濫用梯間、私設磚牆阻礙逃生，由指揮官下令違建隊手持電鑽機等破壞機具敲除障礙物，及環保局人員協力清除，消防局協助設置住警器，還給住民通暢逃生動線。

郭添貴說，對建築物公共安全，市府10天內已完成56棟老舊大樓的避難逃生動線暢通；針對221棟8樓以上、20年以上住商混合、有管委會的大樓，已完成147棟稽查，排除逃生避難設施阻礙。

郭添貴也呼籲市民，針對阻礙逃生動線的雜物及封閉門扇等情形，也要自行檢視並盡速完成改善。

工務局也呼籲市民不要擅自阻礙、封閉避難逃生通道，或堆積雜物影響避難逃生動線暢通，工務局及消防局等相關機關一定會嚴格執行公安檢查。

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