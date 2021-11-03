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影／高雄這棟逃生梯竟以磚牆封死 市府今早下令開拆

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
高雄巿中華四路忠山大廈，原有雙側逃生梯，但其中一側逃生梯竟以磚牆封死，形同廢掉。記者王昭月／攝影
高雄巿中華四路忠山大廈，原有雙側逃生梯，但其中一側逃生梯竟以磚牆封死，形同廢掉。記者王昭月／攝影

高雄市城中城大火造成嚴重死傷，高市府為維護市民居住安全，針對20年以上舊大樓持續盤點，並排除逃生障礙，今早前往開拆的中華四路忠山大廈，原有雙側逃生梯，但其中一側逃生梯竟以磚牆封死，形同廢掉，帶隊的市府副祕書長郭添貴一聲令下，拆除人員持大槌敲掉，還原逃生通道的通暢。

城中城事後，市長陳其邁指示稽查20年以上舊大樓逃生動線，「有礙就拆」，從嚴排除檢查障礙。今日早上8點半，市府副祕書長郭添貴再率領消防、工務、違建隊、民政、環保及警察等局處同仁兵分14路，同步到苓雅、前金、新興、小港、前鎮及鳳山區等14處老舊大樓，強力排除逃生障礙。

郭添貴說，高市8樓以上，20年以上的老舊大樓共1099棟，市府至今已清查並排除逃生障礙達144棟發現不少違規模態，其中苓雅區中華四路244號住戶，將桃生梯間砌上磚牆阻礙逃生，功能全失。

郭添貴今早指揮違建隊人員，以電鑽機等破壞機具敲除障礙物，還給住民通暢逃生動線。他說，高雄市政府對於逃生動線排除障礙不餘餘，中華四路忠廈大廈共十一樓，原設雙側逃生，但主梯有堆積物，消防栓也被遮，另一側逃生梯則被磚阻隔，也加設不當的防火門，完全失去功能，一旦有任何火警，等於只有一支逃生梯能逃，對11層樓住戶危險不公，「市民的安全，絕不能打折扣」。

高雄巿中華四路忠山大廈，原有雙側逃生梯，但其中一側逃生梯竟以磚牆封死，形同廢掉。記者王昭月／攝影
高雄巿中華四路忠山大廈，原有雙側逃生梯，但其中一側逃生梯竟以磚牆封死，形同廢掉。記者王昭月／攝影

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