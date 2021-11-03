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高雄旗津黑沙節周六演唱會 台語歌王許富凱將壓軸高歌

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄旗津黑沙玩藝節打造海島度假氛圍。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節打造海島度假氛圍。圖／高雄市觀光局提供

高雄旗津黑沙玩藝節本周六下午加碼演唱會，高熊市觀光局邀請台語金曲歌王許富凱、高雄在地樂團「霧虹樂團」及新生代台語搖滾樂團「海岸乾杯」接力開唱。黑沙節今年打造12星座主沙雕及南島渡假氛圍，更推出200吋沙雕電影院。

觀光局表示，觀光局表示，今年演唱會不搭設舞台，特別以旗津黑沙做成沙發座椅，是獨一無二的演唱會體驗，邀請大家周末午後一起到旗津暢遊。黑沙玩藝節開幕後吸引上萬名遊客到旗津享受悠閒的度假氛圍，尤其今年特別推出的星座主題沙雕，更吸引大批遊客合影。

位於旗津的海濱海產莊老闆表示，黑沙玩藝節為旗津帶來大量的旅遊人潮，加上振興券與高雄券加持，周末時間都客滿、翻桌再翻桌，業績比去年同期成長至少3成以上。

旗津黑沙玩藝節周邊也有不少活動，包括11月7日上午10點到下午6點將由高雄市雲霄風箏協會表演華麗的大型特技風箏，另有沙灘排球、健身與休閒的衝浪體驗及SUP、DIY動手玩創意的小小沙雕師體驗，以及200吋沙雕電影院，可在沙灘上免費提供遊客使用的休閒傘及躺椅，欣賞落日、夕陽，享受海島度假氛圍。

高雄旗津黑沙玩藝節巨型沙雕。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節巨型沙雕。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節200吋沙雕電影院。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節200吋沙雕電影院。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節打造海島度假氛圍。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節打造海島度假氛圍。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節巨型沙雕。圖／高雄市觀光局提供
高雄旗津黑沙玩藝節巨型沙雕。圖／高雄市觀光局提供

沙雕 演唱會 觀光局

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