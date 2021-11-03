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高市圖二手書販售會6日開搶！銅板價加優惠以饗讀者

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高市圖過去販售二手書籍、期刊，深受民眾歡迎。圖／高市圖提供
高市圖過去販售二手書籍、期刊，深受民眾歡迎。圖／高市圖提供

高雄市立圖書館年度過期期刊販售，11月6日下午1點將在總館一樓廣場及31個分館開賣。近1萬2千冊的過期雜誌及圖書館二手書，讓民眾銅板價就能帶回家，滿300元還有折扣優惠，歡迎民眾來挖寶。

高市圖舉辦二手雜誌販售，向來都是搶購。今年仍然挑出最熱門的語言學習、居家生活和健康養生各種類型雜誌。總館去年第一次試水溫，加賣二手書，賣出近5成，今年又備好500本圖書，每本書都是經過仔細篩選後挑出，透過合理的低價販售，尋找有緣人收藏帶回家，讓舊書重生、良善循環。

高市圖表示，這一次的書刊販售會期刊有中文和外文雜誌，中文每本最低20元；外文每本最低60元。總館有許多歐美外文期刊，雖是過期期刊，但不乏建築、美學、文創類型，印刷精美也期待有緣人帶回家。總館限定加賣二手書，每本定價最低60元。

讀者陳小姐聽到消息已磨拳擦掌，準備當天要帶空行李箱來，裝滿帶回家。林姓大學生說，外文雜誌通常不便宜，能在這裡找到便宜雜誌非常超值。

高市圖表示，11月6日下午1點到4點，在總館、高市文、左新、左營、鹽埕、前鎮、寶珠、苓雅、陽明、草衙、右昌、楠仔坑、小港、中崙、鳳山二館、鳳山曹公、大東、大社、鳥松、岡山、岡山文化、燕巢、彌陀、彌陀公園、永安、茄萣、路竹、阿蓮、旗山、美濃、杉林分館，販售現場維持社交距離和落實實聯制。消費300元以上9折，500元以上8折，1000元以上7折。期刊販售清單網址https://reurl.cc/q1azRR。

高市圖過去販售二手書籍、期刊，深受民眾歡迎。圖／高市圖提供
高市圖過去販售二手書籍、期刊，深受民眾歡迎。圖／高市圖提供

岡山 圖書館

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