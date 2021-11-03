採山茶、品嘗阿嬤咖啡 東高雄體驗式旅遊正夯

東高雄人文與自然景觀豐富，內門宋江陣文化、田寮月世界、旗山阿嬤咖啡館、六龜採茶體驗各有不同特色。在實踐大學高雄校區邀請下，24位旅行業專業經理人花3天時間深入踏訪東高雄社區與人文景點，眾人一致認同，東高雄值得推動慢活旅遊，各商家應朝向深度體驗式旅遊活動為產業發展重點，如果多加包裝及行銷推廣，可以成為台灣觀光新亮點。

實踐大學高雄校區社會實踐與生活創新研究中心邀請旅行業負責人及高階經理人進行3天觀光踩線活動，10月30日到昨天，共走訪田寮月世界旅客服務中心、內門至善會館與集穡室、旗山阿嬤咖啡館、美濃窯、杉林葫蘆雕藝術創作工坊、甲仙白雲仙谷溯溪及六龜順發茶園等地。

參訪活動昨天圓滿落幕，眾人對於東高雄人文歷史與自然生態讚不絕口。高雄出生訪視團委員說，部分景點過去曾去過，但不知道高雄有這種不同於傳統八菜一湯的的農村文化農家餐，另有宋江陣羅漢餐、風味農家餐及獵人餐與眾不同。 旅行品質保障協會副理事長陳國善說，不同於一般的旅行團行程，東高雄深度之旅安排的採茶體驗與餐飲服務讓他印象深刻。