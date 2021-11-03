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採山茶、品嘗阿嬤咖啡 東高雄體驗式旅遊正夯

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
杉林雕刻葫蘆初體驗。記者徐白櫻／翻攝
杉林雕刻葫蘆初體驗。記者徐白櫻／翻攝

東高雄人文與自然景觀豐富，內門宋江陣文化、田寮月世界、旗山阿嬤咖啡館、六龜採茶體驗各有不同特色。在實踐大學高雄校區邀請下，24位旅行業專業經理人花3天時間深入踏訪東高雄社區與人文景點，眾人一致認同，東高雄值得推動慢活旅遊，各商家應朝向深度體驗式旅遊活動為產業發展重點，如果多加包裝及行銷推廣，可以成為台灣觀光新亮點。

實踐大學高雄校區社會實踐與生活創新研究中心邀請旅行業負責人及高階經理人進行3天觀光踩線活動，10月30日到昨天，共走訪田寮月世界旅客服務中心、內門至善會館與集穡室、旗山阿嬤咖啡館、美濃窯、杉林葫蘆雕藝術創作工坊、甲仙白雲仙谷溯溪及六龜順發茶園等地。

參訪活動昨天圓滿落幕，眾人對於東高雄人文歷史與自然生態讚不絕口。高雄出生訪視團委員說，部分景點過去曾去過，但不知道高雄有這種不同於傳統八菜一湯的的農村文化農家餐，另有宋江陣羅漢餐、風味農家餐及獵人餐與眾不同。 旅行品質保障協會副理事長陳國善說，不同於一般的旅行團行程，東高雄深度之旅安排的採茶體驗與餐飲服務讓他印象深刻。

實踐大學觀光系主任張景棠表示，大家從食、宿、遊、購、行等各項觀光活動構面為在地觀光產業微型創業業者提供寶貴建議，盼透過旅行觀光業者參與，引領更多人認識東高雄之美。

參訪團溯溪走訪英國攝影家約翰‧湯姆生當年留下珍貴影像的甲仙峽谷。記者徐白櫻／翻攝
參訪團溯溪走訪英國攝影家約翰‧湯姆生當年留下珍貴影像的甲仙峽谷。記者徐白櫻／翻攝
內門安排參訪宋江陣文化與火鶴花產業。記者徐白櫻／翻攝
內門安排參訪宋江陣文化與火鶴花產業。記者徐白櫻／翻攝
旗山阿嬤咖啡館，這個社區經營的咖啡館服務生是一群上年紀的社區長輩，社區幹部分享創業歷程。記者徐白櫻／翻攝
旗山阿嬤咖啡館，這個社區經營的咖啡館服務生是一群上年紀的社區長輩，社區幹部分享創業歷程。記者徐白櫻／翻攝
六龜採山茶體驗。記者徐白櫻／翻攝
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咖啡館 實踐大學 宋江陣

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