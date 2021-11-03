屏東「六堆之夜」取消人流管制 陳嘉樺、彭佳慧開唱

今年六堆三百年，六堆300年系列活動，「族群融合世界六堆之夜」將在11月6日晚間6點半，在屏東市千禧公園熱鬧登場。縣府表示，因應11月2日起防疫規範再鬆綁，活動將開放民眾自由入場，但仍需配合量測體溫，全程戴口罩等防疫措施。

「族群融合世界六堆之夜」」邀請來自前堆麟洛的屏東女兒Ella陳嘉樺與彭佳慧、與象徵多元音樂的陳昇新寶島康樂隊、右堆的金曲歌王許富凱、金曲歌后朱海君與同樣來自屏東的牡丹原住民歌后戴曉君、唱將王中平輪番上陣嗨翻六堆舞台。活動當晚6點半至9點半，縣長潘孟安臉書將全程直播。

文化處表示，配合中央疫情政策鬆綁調整，活動當天下午5點開放民眾自由入場，並統一在入口處體溫量測，體溫超過37.5度者將無法入場，也提醒民眾入場時仍需全戴口罩，保護自己和他人的健康。

縣府也規畫在明正國中、忠孝國小、陸興中學3所學校的校區及屏縣衛生局地下停車場、屏東縣立圖書館總館停車場供汽車停放，機車部份則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。

6日當天下午3點至晚上10點半，在屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段將彈性進行封街管制，請用路人配合。相關資訊可上屏東縣政府文化處官網查詢。