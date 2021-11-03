山林的美一起來守護！ 屏東林管處招考森林護管員

林務局屏東林管理處招考森林護管員，今年11月6日起到12月6日報名，今年招考5人，預計在12月25、26日舉辦甄試，錄取後每月待遇3萬0030元起，進用後依相關規定可逐步晉報酬薪點，最高每月待遇4萬5045元，並依勤務執行情形支給山地巡護作業費。

屏東林管處指出，甄試分為二試，第一試術科測驗（騎乘打擋機車及負重跑走），12月25日舉行，成績合格者始得參加第二試之筆試、口試，第二試訂12月26日舉行，術科測驗、筆試及口試均於屏東市舉行，請考生可在今年12月21日起留意屏東林管處網站公告之考場位置及交通資訊相關訊息。

為使甄試內容貼近現場實務，林務局調整並簡化筆試科目「森林及自然保育概論」命題大綱及命題範例，減少艱澀法規與理論，增加實務應用性，以貼近護管員所需的專業知識與核心能力。命題大綱與命題範例公告在林務局網頁（https://www.forest.gov.tw/forestguardrecruitment），考生可上網查詢。

屏東林管處指出，約僱森林護管員工作內容森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定相關工作，有志從事山林護管工作者把握機會。