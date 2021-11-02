高市管制措施再鬆綁！可以遶境遊行 活動取消人流控管

高雄市衛生局今天表示，考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，中央流行疫情指揮中心宣布自11月2日至11月15日維持疫情警戒標準為第二級，並調整相關規定，市府今天也宣布管制措施再鬆綁。室內外藝文活動、圖書館、餐飲業、校園辦理集會活動、體育運動賽事、百貨賣場及一般營業場所，取消人流控管限制，不受人數限制。

衛生局表示，演唱會開放搖滾區設置、實驗劇場取消第一排觀眾與表演區最前端1.5公尺距離規定。遶境、遊行及徒步進香活動，專案提報防疫計畫並經地方主管機關及防疫機關核准，即可辦理。餐飲業、KTV、網咖、錄影節目帶播映場所(MTV)等場域唱歌、飲食時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩。

在電影院部分，除飲食外，仍應全程配戴口罩。室內、戶外及等候區域開放飲食，惟室內飲食時應避免交談，飲食畢則戴上口罩；戶外及等候區域，業者須規畫用餐區供民眾定點飲食，並勸導民眾禁止邊走邊吃。院內商店開放販賣飲食。解除室內外容留人數管控並開放烤箱、蒸氣室。社區照顧關懷據點服務人員完成二劑疫苗接種且滿14日於首次服務前免快篩。校園室內外從事運動、歌唱教學活動及教師，授課時得不佩戴口罩，應有接種疫苗滿14天或快篩陰性證明。

在校園開放規範，高中職、國中場地於各校學生接種第1劑疫苗後第15天起，開放場地租借及民眾使用。國小僅開放室外場地供民眾運動，含操場、籃球場、網球場及羽球場等室外場地。開放時間為平日上下午不少於2小時，假日得全日開放。租借場地使用者，應完成第一劑疫苗施打或應提供3日內抗原快篩或PCR檢測陰性證明，並於租借期間每7日提供1次。租借室內場地者須每次進行完消毒場地並紀錄備查。

高雄市陳其邁市長表示，現階段疫情雖穩定控制且疫苗覆蓋率持續提升，還是請民眾務必持續配合相關防疫措施，請尚未施打疫苗的民眾盡速完成疫苗接種。