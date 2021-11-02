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高市府新人事 楊欽富轉任工務局長、吳文彥接手都發
高雄城中城大火奪走46條人命、導致43人受傷，高市府消防局長李清秀、工務局長蘇志勳在第一波請辭名單上，繼昨日兩局各自公布進一步懲處名單後，市府今天下午宣布，新任工務局長由現任都發局長楊欽富轉任，都發局長遺缺則由現任高雄港區土地開發公司總經理吳文彥出任，人事令明天生效。
高市府今天下午發布新人事令，都發局長楊欽富轉任工務局長、吳文彥轉任都發局長。市府指出，楊欽富本身是建築師，畢業於成大建築研究所，曾擔任內政部台灣建築中心董事長、高雄市建築師公會理事長等要職。
此外，現任高雄土開公司總經理吳文彥則是成大都市計劃研究所博士，他是國家高考及格的都市計劃技師，曾擔任市府都發處處長、都發局副局長、工務局副局長等職務，另在高雄大學、義守大學、長榮大學等校教書，市府希望借重他在都市發展與經營策略規劃專業。
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