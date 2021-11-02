高市府新人事 楊欽富轉任工務局長、吳文彥接手都發

高雄城中城大火奪走46條人命、導致43人受傷，高市府消防局長李清秀、工務局長蘇志勳在第一波請辭名單上，繼昨日兩局各自公布進一步懲處名單後，市府今天下午宣布，新任工務局長由現任都發局長楊欽富轉任，都發局長遺缺則由現任高雄港區土地開發公司總經理吳文彥出任，人事令明天生效。

高市府今天下午發布新人事令，都發局長楊欽富轉任工務局長、吳文彥轉任都發局長。市府指出，楊欽富本身是建築師，畢業於成大建築研究所，曾擔任內政部台灣建築中心董事長、高雄市建築師公會理事長等要職。