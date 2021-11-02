影／跑友注意！暌違2年的金門馬回來了 明年1月15日開跑

暌違多時的金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，賽事共分為兩天舉辦，1月15日為健康休閒4.7公里組，名額限定11000人；全程、半程馬拉松與10公里組於16日開跑，共5000個名額；主辦單位表示，將於本月15日至16日開放報名，有意參加者記得報名動作要快，以免向隅。

縣府今天下午舉辦金門馬記者會，由金門縣長楊鎮浯主持，包括縣府教育處代理處長黃雅芬、金門體育會理事長唐麗輝、金門縣體育場長蔡木川、中華民國路跑協會秘書長陳華恆等人都到場出席。

楊鎮浯表示，「2022金門馬拉松回來了！」前兩年因疫情關係，金門馬拉松撐到最後才忍痛停賽，不論是縣府團隊或是跑友皆覺得十分惋惜，2022金門馬拉松回來了，也歡迎跑友們一起重返金門，縣府團隊將持續關注疫情變化，並做好防疫措施，讓大家可以安心至金門參加路跑賽事。

縣府表示，金門馬已邁入第15屆，自2008年至2022年，除2020及2021疫情停辦，明年將恢復舉辦，今年比較大的變革是路線大變動，因金門大學建設持續增加，可使用腹地漸少，縣府將起終點場地做修改，路線也同步修改；包括1月15日的健康休閒4.7公里組將從金門縣立田徑場開跑，全程、半程馬拉松與10公里組則於16日在金湖體育館前開跑。

縣府也表示，因應防疫，健康休閒4.7公里組，將執行實名制線上報名，免費報名但收取宅配費讓選手先收到號碼牌與紀念T恤，避免過往寒冬清晨排隊及群聚過久問題，出發時將人潮以分流方式開跑；會場內禁止飲食，僅能補充水分，休閒組取消風味餐，但賽後可分批領取紀念酒及文青方巾、提袋紀念品。

16日全程、半程馬拉松與10公里競賽組則配合CDC疫情指揮中心規範，出入會場皆須通過紅外線體溫感測器或額溫槍測量，16日競賽組保留風味餐但採「外帶」。跑者入場全程佩帶口罩，出發後可摘下口罩，於終點再發新口罩及完賽獎牌、大浴巾、風味餐、瓷瓶紀念酒給競賽組選手。