影／跑友注意！暌違2年的金門馬回來了 明年1月15日開跑
暌違多時的金門馬拉松確定將於2022年1月15日至16日登場，賽事共分為兩天舉辦，1月15日為健康休閒4.7公里組，名額限定11000人；全程、半程馬拉松與10公里組於16日開跑，共5000個名額；主辦單位表示，將於本月15日至16日開放報名，有意參加者記得報名動作要快，以免向隅。
縣府今天下午舉辦金門馬記者會，由金門縣長楊鎮浯主持，包括縣府教育處代理處長黃雅芬、金門體育會理事長唐麗輝、金門縣體育場長蔡木川、中華民國路跑協會秘書長陳華恆等人都到場出席。
楊鎮浯表示，「2022金門馬拉松回來了！」前兩年因疫情關係，金門馬拉松撐到最後才忍痛停賽，不論是縣府團隊或是跑友皆覺得十分惋惜，2022金門馬拉松回來了，也歡迎跑友們一起重返金門，縣府團隊將持續關注疫情變化，並做好防疫措施，讓大家可以安心至金門參加路跑賽事。
縣府表示，金門馬已邁入第15屆，自2008年至2022年，除2020及2021疫情停辦，明年將恢復舉辦，今年比較大的變革是路線大變動，因金門大學建設持續增加，可使用腹地漸少，縣府將起終點場地做修改，路線也同步修改；包括1月15日的健康休閒4.7公里組將從金門縣立田徑場開跑，全程、半程馬拉松與10公里組則於16日在金湖體育館前開跑。
縣府也表示，因應防疫，健康休閒4.7公里組，將執行實名制線上報名，免費報名但收取宅配費讓選手先收到號碼牌與紀念T恤，避免過往寒冬清晨排隊及群聚過久問題，出發時將人潮以分流方式開跑；會場內禁止飲食，僅能補充水分，休閒組取消風味餐，但賽後可分批領取紀念酒及文青方巾、提袋紀念品。
16日全程、半程馬拉松與10公里競賽組則配合CDC疫情指揮中心規範，出入會場皆須通過紅外線體溫感測器或額溫槍測量，16日競賽組保留風味餐但採「外帶」。跑者入場全程佩帶口罩，出發後可摘下口罩，於終點再發新口罩及完賽獎牌、大浴巾、風味餐、瓷瓶紀念酒給競賽組選手。
今年競賽組路線將經過更新及國際總會丈量認證，大幅減少坡度路段提高舒適度，讓跑者用雙腳飽覽金門風光。今年與國際知名運動品牌ASICS合作，選派專業選手擔任金門馬拉松配速員，估計配速員的高顏值，屆時將再引起討論。知名YouTuber「日本人跑遍台灣」天文學教授TOMO桑也是路跑界超級網紅將手持攝影設備紀錄全程介紹金門風光與參賽點滴。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言