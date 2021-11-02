「天籟列車」開抵金門 元健公司捐200台助聽器給鄉親

為幫助聽力受損的民眾改善聽力、重拾溝通及生活自理能力，元健助聽器公司特別捐贈金門縣民200台助聽器，今天由金門縣副縣長李增財代表接受，李增財也呼籲有需求的民眾可於明（3）日到社福館，由元健的聽力師駐點為聽覺障礙之鄉親進行聽力檢測及專業助聽器之適配。

包括副縣長李增財、縣議員李養生、社會處長董燊、副處長李廣榮、元健助聽器公司執行長吳志賢、眾鼎公司高大鈞及清華大學EMBA校友會等人都出席這場捐贈活動。

李增財表示，感謝元健助聽器公司無私奉獻，捐贈200台助聽器給金門有聽覺障礙的鄉親，縣府與該公司安排明日上午9時至下午5時止於社會福利館第二會議室，由聽力師駐點為有聽覺障礙的鄉親進行聽力檢測及專業助聽器之適配。

縣府也表示，由於數量有限，贈與對象以設籍本縣且65歲以上領有身心障礙證明之聽覺障礙(輕、中度)之鄉親為優先，縣府先將活動傳單(即兌換券)寄送該優先對象之戶籍地，請鄉親持活動傳單(即兌換券)、申請者本人身分證及如申請者本人已有 3 個月內之聽力檢驗證明或領有聽覺障礙手冊者，可一併攜帶正本至檢測現場。

另未符合優先對象但有需求之鄉親可逕於上述活動時間至社會福利館第二會議室現場領取活動傳單(即兌換券)，進行檢測及適配。如為無法於檢測當日前往之鄉親，可致電台灣本島各門市預約服務時間，以提供服務予鄉親。

吳志賢表示，由於其家人因有聽力損傷之經驗，深刻了解聽覺障礙者於生活上不便及適配助聽器所需承受之經濟壓力，從研發、生產、製造一手包辦，並致力於推廣免費聽力檢測及專業適配，協助聽覺障礙者重拾聽力，打造無障礙聽力環境，促使社會大眾重視聽覺障礙者之權益。