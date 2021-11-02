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2021高雄富邦馬拉松線上跑！Run for Green總獎金30萬

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「2021高雄富邦馬拉松」受疫情影響變更為線上跑，期限至11月14日。圖／高雄市運發局提供
「2021高雄富邦馬拉松」受疫情影響變更為線上跑，期限至11月14日。圖／高雄市運發局提供

「2021高雄富邦馬拉松」受疫情影響變更為線上跑，期限至11月14日。高雄市運動發展局長侯尊堯邀大家共同參加線上跑活動，總獎金30u萬元，並響應富邦「Run for Green奔向綠色」全台種植10萬棵樹的計畫。

侯尊堯表示，由富邦人壽贊助的「2021高雄富邦馬拉松」首次舉辦線上跑活動，為原報名高富馬的跑者設計專屬線上跑，跑者可使用GARMIN或MAPMYRUN紀錄及上傳跑步行程，無裝置的跑友們可使用其他app手動截圖上傳跑步紀錄。活動連續3周，完成指定挑戰即可獲得「當周」抽獎金資格，歡迎跑友們天天挑戰，總獎金高達30萬元。

另外也為喜愛跑步的一般跑友們，設計人人皆可參與的網紅快閃線上路跑活動，只要在跑步過程行經中都濕地，進行打卡或影像留念，並上傳至高雄富邦馬拉松FB，就有抽獎機會。

富邦人壽表示，富邦長期關注國內體育運動發展，希望透過企業的投入，持續提升馬拉松賽事品質。今年適逢富邦集團60周年，富邦人壽結合ESG積極推動「綠色馬拉松」理念，響應富邦金控「Run for Green」倡議，高富馬跑者於線上跑活動期間累計完成40公里跑步紀錄，富邦即為跑者種1棵樹，表達對環境守護的心意，也代表富邦將全力「奔向綠色」，持續為永續經營而努力。

線上跑活動訊息可上「高雄富邦馬拉松FB粉絲專頁」、「伊貝特報名網」、及「高雄富邦馬拉松官方網站」查詢，高雄富邦馬拉松賽事處理專線0972436006。

馬拉松 高雄市

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