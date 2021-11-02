聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／高雄永安養殖奇景電線桿矗立道路中央 議員促改善
高雄市永安區的永華養殖區發生魚塭公用道路遭人占用蓋房子，且私設柵門、任意縮減道路寬度導致貨車翻覆，甚至出現電線桿矗立馬路上的離譜情況。市議員林于凱質疑海洋局縱容養殖戶違法，因為已經過了法律追溯期導致不起訴，態度過於消極。海洋局表示，近日將辦會勘，會針對侵占國有土地問題追繳5年租金。
高市議會今日進行農林部門質詢。時代力量議員林于凱指出，養殖區道路應該是公家使用，不可能被私人長期侵占使用，但在永安區三中排排水系統施作時發現，一棟占用公用道路的房子，占用者在2016年拆除，隔年又重新蓋起，更誇張的是，養殖戶還私設柵門，另將道路從5公尺縮減成3公尺，因此發生車禍事故。
林于凱說，此案占用超過10年才追究，拖延太久導致刑事部分不起訴，日前民事判決出爐，要求把不當的道路縮減還原，私設柵門也要拆除，經他追求發現，市府對於這麼嚴重的占用案件處理不積極，半年才收取602元補償金，占用30坪國有地竟然只有少少的補償金，海洋局未盡督導之責，應該要盡速排除違建，讓空間恢復公共使用。
海洋局長張漢雄答詢說，此案2年前判決，設立鐵欄杆、鐵門要恢復原狀，一定會拆除，另針對國有土地占用問題會重辦一次會勘，會追繳5年租金，電線桿問題會要求台電人員會勘，找適當土地遷移。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言