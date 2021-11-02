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影／高雄永安養殖奇景電線桿矗立道路中央 議員促改善

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市永華養殖區的三中排排水系統附近的公用道路出現電線桿在道路上的情況。記者徐白櫻／翻攝
高雄市永華養殖區的三中排排水系統附近的公用道路出現電線桿在道路上的情況。記者徐白櫻／翻攝

高雄市永安區的永華養殖區發生魚塭公用道路遭人占用蓋房子，且私設柵門、任意縮減道路寬度導致貨車翻覆，甚至出現電線桿矗立馬路上的離譜情況。市議員林于凱質疑海洋局縱容養殖戶違法，因為已經過了法律追溯期導致不起訴，態度過於消極。海洋局表示，近日將辦會勘，會針對侵占國有土地問題追繳5年租金。

高市議會今日進行農林部門質詢。時代力量議員林于凱指出，養殖區道路應該是公家使用，不可能被私人長期侵占使用，但在永安區三中排排水系統施作時發現，一棟占用公用道路的房子，占用者在2016年拆除，隔年又重新蓋起，更誇張的是，養殖戶還私設柵門，另將道路從5公尺縮減成3公尺，因此發生車禍事故。

林于凱說，此案占用超過10年才追究，拖延太久導致刑事部分不起訴，日前民事判決出爐，要求把不當的道路縮減還原，私設柵門也要拆除，經他追求發現，市府對於這麼嚴重的占用案件處理不積極，半年才收取602元補償金，占用30坪國有地竟然只有少少的補償金，海洋局未盡督導之責，應該要盡速排除違建，讓空間恢復公共使用。

海洋局長張漢雄答詢說，此案2年前判決，設立鐵欄杆、鐵門要恢復原狀，一定會拆除，另針對國有土地占用問題會重辦一次會勘，會追繳5年租金，電線桿問題會要求台電人員會勘，找適當土地遷移。

高雄市永華養殖區的三中排排水系統出現養殖戶在公用道路上設置柵門。記者徐白櫻／翻攝
高雄市永華養殖區的三中排排水系統出現養殖戶在公用道路上設置柵門。記者徐白櫻／翻攝
高市議員林于凱關心永安養殖區出現的養殖戶占用國有土地，私自刪減道路，認為海洋局處理態度過於消極。記者徐白櫻
高市議員林于凱關心永安養殖區出現的養殖戶占用國有土地，私自刪減道路，認為海洋局處理態度過於消極。記者徐白櫻

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