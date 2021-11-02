影／高雄永安養殖奇景電線桿矗立道路中央 議員促改善

高雄市永安區的永華養殖區發生魚塭公用道路遭人占用蓋房子，且私設柵門、任意縮減道路寬度導致貨車翻覆，甚至出現電線桿矗立馬路上的離譜情況。市議員林于凱質疑海洋局縱容養殖戶違法，因為已經過了法律追溯期導致不起訴，態度過於消極。海洋局表示，近日將辦會勘，會針對侵占國有土地問題追繳5年租金。

高市議會今日進行農林部門質詢。時代力量議員林于凱指出，養殖區道路應該是公家使用，不可能被私人長期侵占使用，但在永安區三中排排水系統施作時發現，一棟占用公用道路的房子，占用者在2016年拆除，隔年又重新蓋起，更誇張的是，養殖戶還私設柵門，另將道路從5公尺縮減成3公尺，因此發生車禍事故。

林于凱說，此案占用超過10年才追究，拖延太久導致刑事部分不起訴，日前民事判決出爐，要求把不當的道路縮減還原，私設柵門也要拆除，經他追求發現，市府對於這麼嚴重的占用案件處理不積極，半年才收取602元補償金，占用30坪國有地竟然只有少少的補償金，海洋局未盡督導之責，應該要盡速排除違建，讓空間恢復公共使用。