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長治鄉火燒庄忠義文化祭周五登場 鄉公所為活動暖身
屏東縣長治鄉公所舉辦的「2021前堆長治鄉火燒庄忠義文化祭」將於這周五登場，鄉公所今天上午舉辦記者會，為活動暖身；為傳承長治火燒庄這場頗歷史意義的戰役，除舉辦為期兩周的客家文化體驗活動，也會邀請地社區居民及幼兒園共同演出「煌煌火燒庄」戲碼，由老幼攜手的演出傳承。
2021前堆長治鄉火燒庄忠義文化祭，從11月5日開始至11月14日，舉辦為期兩周的客家文化體驗活動，包含火燒庄迎伯公完福祭典，以及客家傳統美食新丁粄體驗、客家檳榔扇、客家藍染、客家斗笠創意剪貼、客家香包、客家環保小燈籠及客家盤花等，讓民眾感受客家傳統文化。
鄉公所指出，「2021前堆長治鄉火燒庄忠義文化祭」系列活動的舉辦，不但緬懷客家先賢保家衛台的事蹟，也彰顯身為客家子弟的榮耀，將此忠義精神發揚，時時警惕於心，也廣邀民眾來體驗不同的客家文化。
長治鄉長古佳川表示，「火燒庄戰役」為長治鄉重要歷史事蹟，自上任後創訂「屏東縣長治鄉火燒庄保家衛台紀念日自治條列」，因此，每年農曆11月11日都會在鄉內各大路口，懸掛象徵火燒庄戰役意象旗幟，以緬懷先烈保家衛台的忠義精神。
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