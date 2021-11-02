長治鄉火燒庄忠義文化祭周五登場 鄉公所為活動暖身

屏東縣長治鄉公所舉辦的「2021前堆長治鄉火燒庄忠義文化祭」將於這周五登場，鄉公所今天上午舉辦記者會，為活動暖身；為傳承長治火燒庄這場頗歷史意義的戰役，除舉辦為期兩周的客家文化體驗活動，也會邀請地社區居民及幼兒園共同演出「煌煌火燒庄」戲碼，由老幼攜手的演出傳承。

2021前堆長治鄉火燒庄忠義文化祭，從11月5日開始至11月14日，舉辦為期兩周的客家文化體驗活動，包含火燒庄迎伯公完福祭典，以及客家傳統美食新丁粄體驗、客家檳榔扇、客家藍染、客家斗笠創意剪貼、客家香包、客家環保小燈籠及客家盤花等，讓民眾感受客家傳統文化。

鄉公所指出，「2021前堆長治鄉火燒庄忠義文化祭」系列活動的舉辦，不但緬懷客家先賢保家衛台的事蹟，也彰顯身為客家子弟的榮耀，將此忠義精神發揚，時時警惕於心，也廣邀民眾來體驗不同的客家文化。