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高雄駁二「植爽相談吧」療癒創作展 走入自然秘境

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「植氧採集」設計師尹顯玲採集山的智慧，以等高線的巧思分享不同海拔植物。圖／駁二提供
「植氧採集」設計師尹顯玲採集山的智慧，以等高線的巧思分享不同海拔植物。圖／駁二提供

高雄駁二藝術特區呼應後疫情時代人們渴望擁抱自然的心情，即日起至明年2月28日在大勇區C5倉庫當代館，推出「植爽相談吧Re：Plant-植感創作展」，打造了一處布滿綠意、以植物創作為主題的展覽。倉庫前打造成一處自然秘境的入口，邀請觀眾一探究竟。

高雄市文化局長王文翠表示，這一年多以來疫情造成的生活緊繃，讓人們花更多時間待在家裡，許多人也透過栽種植物來舒緩緊張。歷經疫情警戒降級，持續調整解封的階段，人們開始恢復看展生活，「植爽相談吧」用一整棟倉庫的植物與你心靈交流，打造兼具設計美學及多元情境的療癒型創作展。

觀眾一進入展場，撲鼻而來的是植物的各種氣味，約翰森林以「跟著植覺一起走」，帶領大家透過簡單的植物測驗搭配精油香氛，找到專屬自己的療癒指引；「植氧採集」設計師尹顯玲則採集山的智慧，以等高線的巧思分享不同海拔的植物辨識，及前所未聞的特殊用途。

藝術家許登栗身兼展場植栽設計，藉由創作「詩意—棲居」的植物裝置作品來敘說夢想中的住所；「永不枯萎的紙蕨」Wuba Yang以細膩的剪紙及立體塑型技巧，重現臺灣原生種蕨類的不同姿態，與真實植物的對照令觀者難辨真假；「家の日嚐料理」分享純植物料理食譜，從產地、選購至生活實踐，將純植物的「日嚐美學」打包成冊，完整感受料理人張又藺Janna的生活提案。

插畫家翁靖雅以植物構造為題，細細描繪植物無所不在的「偏植生活」；而質物霽畫所創作的「水晶陣—和平陣型」，以生活常見的物件及複合媒材模擬水晶與礦物的質地，帶領人們靜下心尋找內在的永恆與可能；島民集合的「叢心出花」精心打造光影體驗，認識21種臺灣特有種花；擅長玩特殊印刷技法的一步工作室，以「成為 光」系列海報展出與觀者的互動。

「永不枯萎的紙蕨」以高超的剪紙、立體塑型技巧，重現臺灣原生種蕨類的不同姿態。圖／駁二提供
「永不枯萎的紙蕨」以高超的剪紙、立體塑型技巧，重現臺灣原生種蕨類的不同姿態。圖／駁二提供
花藝藝術家許登栗打造展場吸睛的植栽設計。圖／駁二提供
花藝藝術家許登栗打造展場吸睛的植栽設計。圖／駁二提供

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