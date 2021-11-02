潘孟安議會施政報告：屏東不再是遙遠代名詞

屏東縣議會定期會，縣長潘孟安今到議會施政報告說，屏東不再是遙遠代名詞，打造城市光榮感，也提醒大家，防疫雖然鬆綁，但仍要謹慎以對。

潘孟安一如往例全程50分鐘不看稿，從縣政財務正成長減債有成，預算規模逐年成長，投入教育文化、社福建設等施政成果，說明防疫振興、疫苗施打，與屏東未來產業發展、交通建設等。

潘孟安說，縣府財政曾一度被評為「重度昏迷葉克膜」，縣府透過統合、一般型、計畫型等補助配合中央各部會撙節開支，宏觀調控，開源節流，縣府從103年度起連年歲入大於歲出，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元，且預算規模逐年成長，7年增加超過120億元，主要投入教育文化、社福建設等施政，展現亮眼的縣政成績單。

潘孟安說，縣府僅減債有成，103年度起連年歲入大於歲出，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元，且預算規模逐年成長，7年增加超過120億元，投入教育文化、社福建設等施政。

潘孟安說，屏東縣短期債務由103年度88.61億元，至107年4月全部還清歸零；長期債務由190.81億元降至109年度166.8億元，減少24.01億元；債務利息負擔由103年度3億元降至109年度8,929萬餘元，減少70.23%，紓緩財政困境及壓力；103年度起，屏東縣連7年度歲入歲出賸餘，累計歲入歲出決算賸餘99.51億餘元；累計短絀由102年度136.51億元，降至109年度58.89億元，減少短絀77.62億元。

屏東產業發展，潘孟安說，積極招商投資三支箭，清查屏東縣所有工業區開發閒置土地，枋寮的屏南工業區閒置5、60公頃，廠商都已全面進駐。屏東工業區也在環保局督促之下，50幾年來工業區沒有廢水汙水處理廠，跟經濟部申請改善，11月底預計完工，讓汙水截流。

潘孟安說，他也大膽向行政院提出，南部要有科技廊帶，不能獨厚中北部，不要讓公共建設都止於高屏溪，高鐵定案、還有高捷，屏東科技園區明年初設籌備處，明年7月開始招商，高鐵特定區實驗學校，從國小到高中的雙語學校，高端科技人才進駐，引領屏東的下個百年。