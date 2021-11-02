十天才知蔬果農藥超標？高市議員催生質譜儀實驗室

北市、新北、台中果菜市場陸續建構農產品質譜儀，只要20分鐘可驗出約九成種類的農藥殘留物。高雄市兩大果菜市場均未設置此設備，傳統生化法要花十天，議員郭建盟憂心高雄成為超標蔬果流竄地，要求農業局研擬對策。農業局長張清榮指出，明年底之前鳳山果菜市場會建置質譜儀實驗室，空窗期委外進行質譜儀抽驗，一天可驗5至6件，會加速實驗室建構腳步。

高市議會今天進行農林部門業務質詢，民進黨議員郭建盟指出，中北部陸續設立質譜儀實驗室，高雄市鳳山、高雄兩大果菜市場還停留在生化法檢驗，別人快篩20分可驗出約九成項目的農藥殘留物，生化法要花上十天時間，若有問題早已吃下肚子。

郭說，今年1至9月，北農用自建質譜儀檢驗9千876件蔬果，成功攔截並銷毀203噸農藥超量蔬果進入市面，質譜儀實驗室建構速度要加快，而且兩座市場要同步推動；高市府設立質譜儀實驗室之前，應提早納入農糧署台北、新北、台中全國防護網，即時掌控各地查獲的農產品黑名單資訊，避免空窗時期蔬果農藥超標威脅市民甚至校園營養午餐安全，未來由市府全額補助耗材與設備維修4年，鼓勵果菜市場廣設質譜儀。

農業局長張清榮解釋，目前兩大果菜市場除運用生化法檢驗外，另委託民間抽驗，一天約能驗5至6件，量能確實不如北農一天可驗30件。