全國最大街舞賽事「雄爭舞鬥」 350舞者尬舞
疫情逐漸趨緩，民眾生活也開始恢復正常，由高市青年局主辦首屆「2021雄爭舞鬥街舞大賽」，吸引來自全國近350位街舞好手及專業舞者，齊聚中央公園水廣場競技，場面熱烈，而由高雄市八德獅子會連續19年舉辦的「2021感恩有您全國公益冬令營」也終於如願地在高雄義大世界舉行，全國600位病友以及照顧的家長、志工，難得可以暫時忘卻身體的不便、照顧的壓力，好好放鬆渡過美好的假期。
高雄市青年局長張以理表示，今年賽事分為排舞競賽與BATTLE賽，排舞賽全國徵件，初賽報名近80組，決選35隊參賽；BATTLE賽有100位報名，眾多好手齊聚一堂大展身手，青年局期盼提供多元舞台，鼓勵青年學子們發光發熱，展現自己的熱情與價值。激烈競爭下，BATTLE個人賽由高雄在地青年劉仕宥勇奪冠軍，排舞賽公開組由HiZam獲得冠軍；學生組則是由來自高雄的舞團蘋果家族奪得冠軍。
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