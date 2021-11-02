排灣族青年閩南古厝推廣共織 異文化在金門碰撞

「毛線色彩不同，但能交織成美麗的布」排灣族青年鐘仁杰受金門大學建築系薰陶後，以所學經營閩南古厝民宿，他用一台織布機邀請旅人共織一塊布，讓不同族群觀點在此碰撞。

27歲的鐘仁杰來自高雄，父母是屏東牡丹鄉的排灣族和阿美族。他接受中央社記者訪問時表示，因為求學踏上金門，截然不同的文化與環境，使他在適應的過程中感受到成長、成就感與舒適感。 他說，「被金門的土地黏住離不開了」。

因此，在金門大學建築系畢業後，他選擇留在金門服兵役，之後在本地營造廠工作。他說，在建築系課堂中學到有關金門傳統聚落、閩南建築的知識，讓他嚮往有朝一日也能與古厝結緣。恰逢租屋處租約到期，得知古崗一棟三蓋廊形式的閩南古厝翻修後已閒置3年，讓他圓了古厝夢。

古崗聚落，依山傍水，由珠水路劃分為大、小古崗，古崗湖、大帽山和翟山坑道都是鄰近顯著地標，也是知名景點。早年陸海空軍、海龍蛙兵駐紮此地，到現在還有跡可循。

這棟古崗古厝位於歷史建築古崗學校和縣定古蹟董允耀洋樓之間，鄰居說，古厝早期為餐廳，因國軍駐紮而高朋滿座。鐘仁杰發揮所學，一手將古厝打造成民宿，裡面的設備多半取自在營造廠工作期間工地堪用的廢材，濃濃的手工溫度，讓客人倍感溫馨。

民宿名為「斜坡客棧KIVALA」鐘仁杰解釋，排灣族人自稱kacalisian，意思是「真正住在斜坡上的子民」正好古崗處於斜坡地勢，排灣族語KIVALA是串門子、拜訪之意，期待本地民眾和遊客能常來這裡串門子。

鐘仁杰還展現排灣族的十字繡技藝，編織了一片金門地圖，掛在古厝主廳牆上。大門口的民宿招牌也是用十字繡呈現，別具特色。

鐘仁杰希望深耕金門，同時結合自己的原民文化，邀請編織、設計、詩人等原住民族文化藝術人才入住，透過工作坊或駐地創作，建構並重組異文化，走出獨一無二的風格。

目前客棧的第1個計畫是「古厝共織」。一台織布機與來自不同地方的旅人共聚斜坡，共織一塊布，不同族群之間的經驗與觀點碰撞，將思想上的共織轉化為織布。他說，織布的同時也在書寫歷史，歡迎大家來書寫自己的故事，也為斜坡客棧編織歷史。

鐘仁杰說：「我們彼此雖不一樣，但我們相伴，就像毛線色彩不同，但一樣可以交織成美麗的布！」而未來這塊織布將成為掛飾，或是做其他用途。