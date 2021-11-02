屏東打造王船博物館 保存迎王平安祭典百年文化

有三百年歷史，每三年一科的東港迎王平安祭典，被比喻為一生必來一次，也列為國家重要無形文化資產。縣長潘孟安說，縣府打造「王船博物館」，永久保存迎王平安祭典百年文化。

潘孟安說，王船博物館有5層樓，將座落在東港警分局旁，今年已獲文化部核定，近期會完成發包後儘速動工。周邊有東港聯合辦公大樓、社福館與轉運站等建設陸續興建。王船博物館裡面會有一艘比照一比一大小的王船，就在挑高大廳中震撼全場，將透過科技打造迎王沉浸式劇場。

王船博物館建築外觀，以王船形象呈現，折線表達海的樣態，上方開孔象徵王船「龍目」，加上周圍圓孔形成濺起的水花，更嵌入瞭望台能遠眺海岸，裡面也有龍骨結構高掛在天花板，未來除了三年一科的迎王祭典，也能隨時進到王船博物館感受迎王魅力。

潘孟安說，迎王祭典對在地人的重要性更勝於年節，每到祭典科年時，在海外工作的漁民、鄉親都會專程趕回，就是為了感謝王爺的庇佑，「迎王，也凝聚了遊子對家鄉的情感」。