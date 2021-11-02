跟《斯卡羅》訪屏東8秘境 傳臉書有機會獲2萬獎金

公視史詩級鉅作《斯卡羅》，劇中許多海、森林與溪流畫面在屏東恆春半島取景及拍攝，屏東縣政府延續熱潮，推出「上山下海，再續斯卡羅」攝影活動，即日起至11月14日跟著斯卡羅劇中人物一起走訪屏東推薦景點拍照，上傳至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書活動頁面內，有機會獲得最高獎金2萬元。

斯卡羅藝人簽名劇照復刻版，也將抽獎送給分享臉書貼文的民眾，邀請熱愛探索新景點的民眾們一起到屏東走走。

「屏東就是一本翻不盡的大書，值得我們用各種感官一讀再讀」，縣府傳播暨國際事務處指出，希望大家不僅只在電視、劇情中認識這塊土地歷史，走到深具歷史意義的場景，讓這些曾經發生在歷史中的故事也同步走進我們的生命裡，延續這股熱潮，縣府篩選8處劇中場景，邀請民眾前去遊玩、拍照。

「上山下海，再續斯卡羅」活動，即日起至11月14日，民眾只要至推薦景點包含小巴里島岩、滿茶古道、墾丁森林遊樂園區、情人灘、琅嶠卑南道、欖仁溪、港仔沙漠、潭仔海岸等8景拍攝照片，上傳至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書活動頁面內，最多讚數者即可獲得獎金2萬元，第2名1萬2000元，第3名8000元，另取7名優選獎頒贈2000元獎金。

傳播處提醒，部分景點須事先提出申請或透過在地社區、協會安排導覽方可進入，前往各景點遊玩，除拍攝美麗照片外，也請注意自身安全。

縣府同步復刻集合眾多拍攝藝人簽名「斯卡羅簽名海報」分享貼文的民眾可參與抽獎，活動結束後抽出100名幸運民眾。

《斯卡羅》戲劇，敘述早期各個族群在恆春半島為生存、爭水權，付出汗水、生命以及尋找自我認同的過程，播出後引發一股對台灣族群史研究的熱潮與討論。