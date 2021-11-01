高雄「中都戲院」破陋危險 陳其邁下令開拆

城中城大火發生後，高雄市政府持續稽查老舊建物，市長陳其邁今天前往中都戲院視察，發現1樓後側外牆剝落，部分柱子裂開，2樓頂部屋架損壞，柱子全數幾近爆裂，當場要求工務局盡速拆除，並由經發局加速輔導及安置市場內攤商，所有權人若未依期限拆除，將工務局強制開拆，再向所有權人追償拆除費用。

陳其邁表示，三民區「中都戲院」1966年落成啟用，1樓為傳統市場（即中都市場），2樓為戲院，中都市場目前仍營業，戲院1986年停業迄今，曾陸續發生屋頂天花板及部分外牆坍塌情形，且建築物柱子爆裂，鋼筋鏽蝕嚴重，相當危險。為確保市民及當地攤商安全，要求工務局11月5日拆除。

陳其邁表示，安全第一，同時也要保障現有營業攤商的權益。考量市場經營有地域性，經發局在短期內將輔導安置於附近騎樓或周遭公民有市場空攤暫時營業，也研擬相關租金補貼。