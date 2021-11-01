屏東打造王船博物館 永久保存迎王平安祭典百年文化

「一生必來一次」的東港迎王平安祭典圓滿落幕，屏東縣長潘孟安今天在臉書宣布打造王船博物館，一艘比照1：1大小王船將在挑高大廳中震撼全場，並透過科技打造迎王沉浸式劇場。

潘孟安在臉書（Facebook）表示，東港迎王平安祭典，一生必來一次，更是超過百年的國家重要無形文化資產，屏東從2018年起就開始規劃王船博物館，保留屏東三大迎王文化和造船匠師智慧要讓全世界看見。

他提及王船博物館規劃，共有5層樓，地點就位於東港警分局旁，今年已獲文化部核定，近期就會完成發包後儘速動工，目前周邊也有東港聯合辦公大樓、社福館以及轉運站等建設陸續興建。

潘孟安透露，建築外觀以王船形象呈現，以折線表達海的樣態，上方開孔象徵王船「龍目」，加上周圍圓孔形成濺起的水花，更嵌入瞭望台能遠眺海岸，裡面也有龍骨結構高掛在天花板，未來除了3年1科的迎王祭典，也能隨時進到王船博物館感受迎王魅力，敬請期待。

潘孟安不忘提醒遊客，東港迎王圓滿結束，南州、琉球迎王接續登場，大家不要錯過喔！

屏東東港東隆宮辛丑正科迎王平安祭典活動，在宴王及遷船遶境後，10月31日清晨5時30分燒王船送代天巡狩千歲爺遊天河，上萬民眾及信徒為爭睹壯觀場面，將鎮海公園擠得水洩不通，只見王船周圍的金紙化為熊熊烈火，象徵王船載著神明航向天庭，為3年1科的迎王祭典劃下圓滿句點。