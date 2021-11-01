國民黨啟動公投宣講 變形金剛車繞全台首站屏東出發

國民黨啟動四大公投宣講「變形金剛車」繞行全台，今首站從屏東縣出發，在屏東市慈鳳宮前十字路口，變形金剛車停放位置，上方還是民進黨立委周春米大型看板，形成強烈對比。國民黨秘書長黃健庭說，變形金剛車要走遍全台，也會舉行1218場的街頭宣講，告訴民眾民進黨是雙重標準、昨是今非的政黨。

民進黨昨在屏東縣舉行四大公投不同意說明會，國民黨今在屏東啟動變形金剛車繞行全台首站，藍綠不約而同從屏東出發，是否互別苗頭？黃健庭說，都是巧合，變形金剛車宣講很早之前就規畫從屏東出發。

民進黨昨在屏東公投宣講有1千多到場，國民黨今變形金剛車約近百人參與，兩方排場成對比，黃健庭說，國民黨沒有辦法像民進黨有龐大資源，動用行政資源舉辦大型宣講，「我們從每個角落、街道，喚醒民眾，排場大不大沒有關係，只要能喚醒民心，凝聚民意才是重要的」。

黃健庭說，距離12月18日公投日，剩不到50天，今天變形金剛車從屏東啟動走遍全台，告訴民眾，民進黨是雙重標準、昨是今非的政黨，因為民進黨一黨獨大，在立法院無視人民感受，要用公投，告訴民進黨，投下對民進黨的不信任票，國民黨與人民站在一起。

黃健庭說，由組發會規畫將在街頭舉辦1218場宣講、還有凱道夜宿、立法院舉辦各種公聽會，複合式同步進行，告訴民眾，讓大家都能同意站出來。