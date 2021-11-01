澎湖海洋知識新嘗試 不再筆測改為漁市場實境PK

澎湖縣政府推動海洋教育舉辦的海洋知識PK賽，今年排除以往的紙筆測驗篩選，改以實境考試，小朋友直接走進漁市場，真正實地瞭解澎湖的海洋生態，個個都是小小海洋親善大使。

澎湖縣政府教育處長蘇啟昌表示，澎湖推動海洋教育，今年邁入第8年，以往每年辦理學校海洋知識PK賽，初試與複試大都以集中紙筆測驗篩選與集中考題的搶答為主，今年突破以往，首次嘗試「實境」考試，符合12年國教素養導向教學精神，讓海洋教育更加落實在生活中。

全縣參賽小朋友透過數位科技與縣網路中心結合，利用OpenID線上進行初試作答，錄取8所國小前20名小朋友進入決賽，31日在老師帶領下前往第三漁港漁市場現場進行PK賽，小朋友感覺有點陌生，卻是既期待又緊張，現場分別接受種苗繁殖場、水試所澎湖研究中心與教育海洋教育推手獎的湖西國小校長鄭謙遜等三關的考驗，小朋友實地瞭解魚蟹品項及漁業捕撈等PK，讓小朋友從中認識澎湖的海洋漁業生態。

負責籌辦的風櫃國小校長林妍伶表示，學校為澎湖的戶外教育及海洋教育中心，希望藉由創新的比賽型態，導引教師的教學以及學生的學習，且希望家長們在生活中與孩子們共同參與並分享生活，更重要的希望孩子們能夠實地的親身體驗，對於澎湖家鄉的海洋更有感情，且實際將所到的知識應用在生活中。