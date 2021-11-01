高雄明霸克露橋便道 明天起調整通行時間

高雄桃源區勤和至復興路段的明霸克露今年8月7日遭土石流沖毀，公路總局第三工程處除搶修開放便道，也在玉穗溪下游開挖臨時沉砂池，延長土石流應變時間，目前氣候趨穩，甲仙工務段邀當地區里代表現勘，決定明起調整便道開放時間，每天上午7點到下午5點30分開放便道通行。

甲仙工務段今邀桃源區長謝英雄、區代表及復興以上三部落里長現勘，並議定便道開放時間調整為每天上午7點至下午5點30分，如遇天候變化，則「立即封阻」管制，確保用路人安全。另每天下午6點至晚間10點，整點時段開放10分鐘，由保全人員戒護單線雙向通行。晚間10點至上午7點，暫不開放通行，後續將依道路安全提升狀況持續滾動檢討。

甲仙工務段表示，工務段雖持續提升涵管便道周邊設施抗洪能力，惟玉穗溪水文狀態尚未穩定，如有降雨，涵管便道仍易致災，目前三工處已在玉穗溪河道出口施作短期鋼便橋，會比現有的涵管便道，更能承受小規模土石泥流，減少預警性封閉及便道受損後復原時間，降低部落通行不便的情形，鋼便橋預計明年年4月底前完工，如天候等條件許可，可望提前施作完成。

公路總局三工處表示，為節省公帑，玉穗溪河道出口短期鋼便橋是拆除桃源一橋舊有鋼便橋材料施工，屆時通洪斷面會提升，但因玉穗溪土砂仍不穩定，遇大雨還是會有風險。