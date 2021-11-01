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高雄明霸克露橋便道 明天起調整通行時間

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
甲仙工務段邀桃源區長及地方代表、里長再到明霸克露橋現勘，決議調整現行便道通行時間。圖／公路總局甲仙工務段提供
甲仙工務段邀桃源區長及地方代表、里長再到明霸克露橋現勘，決議調整現行便道通行時間。圖／公路總局甲仙工務段提供

高雄桃源區勤和至復興路段的明霸克露今年8月7日遭土石流沖毀，公路總局第三工程處除搶修開放便道，也在玉穗溪下游開挖臨時沉砂池，延長土石流應變時間，目前氣候趨穩，甲仙工務段邀當地區里代表現勘，決定明起調整便道開放時間，每天上午7點到下午5點30分開放便道通行。

甲仙工務段今邀桃源區長謝英雄、區代表及復興以上三部落里長現勘，並議定便道開放時間調整為每天上午7點至下午5點30分，如遇天候變化，則「立即封阻」管制，確保用路人安全。另每天下午6點至晚間10點，整點時段開放10分鐘，由保全人員戒護單線雙向通行。晚間10點至上午7點，暫不開放通行，後續將依道路安全提升狀況持續滾動檢討。

甲仙工務段表示，工務段雖持續提升涵管便道周邊設施抗洪能力，惟玉穗溪水文狀態尚未穩定，如有降雨，涵管便道仍易致災，目前三工處已在玉穗溪河道出口施作短期鋼便橋，會比現有的涵管便道，更能承受小規模土石泥流，減少預警性封閉及便道受損後復原時間，降低部落通行不便的情形，鋼便橋預計明年年4月底前完工，如天候等條件許可，可望提前施作完成。

公路總局三工處表示，為節省公帑，玉穗溪河道出口短期鋼便橋是拆除桃源一橋舊有鋼便橋材料施工，屆時通洪斷面會提升，但因玉穗溪土砂仍不穩定，遇大雨還是會有風險。

配合鋼便橋施工及抗災沉砂池施工，現有通行便道將改至玉穗溪下游處30公尺處，用路人請配合交管人員指揮及指示牌面通行，如非必要，盡量避免入山，最新道路通阻詳情，可利用公路總局幸福公路APP或上公路總局公路防救災資訊系統及利用公路總局智慧化省道即時資訊服務網。

高雄桃源區明霸克露橋今年8月沖毀，公路總局將在玉穗溪河道出口施作鋼便橋，增加用路人通行安全。圖／公路總局甲仙工務段提供
高雄桃源區明霸克露橋今年8月沖毀，公路總局將在玉穗溪河道出口施作鋼便橋，增加用路人通行安全。圖／公路總局甲仙工務段提供

土石流 保全

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