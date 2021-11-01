「浮光憶彩」VR體驗 騎上水牛遊覽六堆客庄風光

適逢六堆建堆300年，客家公共傳播基金會舉辦「浮光憶彩─VR體驗特展」運用虛擬實境（VR）讓民眾騎上水牛遊客庄、看村民牽豬公、五溝水洗衫，一覽以前六堆客庄好風光。

客家公共傳播基金會今天起在六堆客家文化園區舉辦「浮光憶彩─VR體驗特展」為期2週，將攝影家劉安明作品和畫家曾文忠的油畫，運用虛擬實境，讓民眾體驗客家實境。

今天記者會，客家委員會副主委鍾孔炤、高雄市客家委員會前主委陳志勇及六堆各區鄉鎮長等，都到場現場體驗。鍾孔炤表示，像是穿越時空，摸到萬巒鄉的五溝水、躍上東門樓之外，還能聞到泥土和花香、雨水的味道，十分有趣。

現場播映劉安明及曾文忠的預錄訪談影片，影片中，2人難掩興奮地向大家傳達自己的作品被轉換成VR的感動。

客傳會董事長陳邦畛表示，透過新媒體VR技術，讓這世代的孩子們，戴上VR裝置後，就能騎上水牛遊客庄、看村民牽豬公、五溝水洗衫，更可以登上東門樓，一覽以前六堆客庄好風光，這些六堆的田園山水風光，全都在「浮光憶彩─VR體驗特展」精采呈現。