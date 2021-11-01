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投入民進黨高市三民區議員初選 王浩宇力拚第4席

中央社 / 高雄1日電

桃園市前議員王浩宇擬投入明年高雄市三民區議員選舉，今天展開拜票行程。王浩宇說，三民區是民進黨完全執政關鍵席次，力拚第4席，幫助陳其邁過半執政是最重要的任務。

王浩宇今天到三民區三鳳中街拜票，三鳳中街管委會主委伍進昌也對王浩宇說「加油啦，每個人都有機會，有努力，我們都歡迎」，他也勉勵王浩宇「剛從北部來，要更加油」，必須在短時間熟悉三民區，了解地方需求。

王浩宇說，三民區是民進黨完全執政很關鍵區域，如果三民區民進黨力拚第4席議員，就能幫助陳其邁過半執政，這是他最重要的任務。

陳其邁上午「鳳山日照社福多功能中心」動土典禮，被問到對王浩宇參選看法，他說，每個人都有參選權利，參選是王浩宇的權利，都予以尊重，但最後由市民決定，這是民主政治常態。

時代力量高市議員林于凱說，歡迎王浩宇參選，對於高雄市政建設有具體建議及好的方向，都歡迎一起討論；不過，王浩宇要先通過民進黨初選，才會成為他的競爭對手，也希望王浩宇能為高雄帶來正面選舉力量。

三民區現有8席議員。其中，國民黨黃柏霖、黃香菽、曾俊傑、童燕珍4席；民進黨有康裕成、何權峰、鄭孟洳3席；時代力量有林于凱1席。

民進黨高雄市黨部2018年在三民區提名4席，預計明年仍提名4席，除爭取連任的現任議員及王浩宇外，還有民進黨前議員林武忠等人規畫投入初選，競爭激烈。另外，遭罷免的基進黨立委陳柏惟，2018年也在三民區參選議員，拿下1萬2267票「落選頭」。

王浩宇 民進黨 時代力量 高雄市

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