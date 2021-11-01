金門首座標準人工草足球場 金湖國小亮麗啟用

金門縣金湖國小今天歡度70週年校慶，慶祝活動壓軸是太武足球場的啟用。金門各界期盼這個金門第一座標準人工草足球場能成為足球訓練基地和比賽場所，點燃金門足球夢。

金湖國小有國小及幼生近900名學生，是金門縣第2大的小學。校長陳為信接受中央社記者訪問時表示，因校內無足球專用場地，足球運動風氣受限；在金門體育會足球委員會主委李金譚和桃園市足球協會總幹事游崑銘等人規劃下，短短5年，校內足球風氣蔚為風潮，更為湖小規劃並爭取到教育部體育署補助興建人工草足球場，9月完工。

陳為信談到，民國40年金門司令官胡璉部屬在太武山腳下創辦金湖國小的前身太武小學；在建校70週年感恩惜福的時刻，駐立在足球場環場四顧，太武山就矗立在眼前，彷如伸出雙手環抱著足球場，守護學童，因此足球場命名「太武足球場」，這也是金門縣首座標準人工草足球場。

陳為信特別感謝游崑銘一手帶動金門足球運動，並引薦桃園的子弟來金門讀大學，協助本地幼兒足球開花結果。游崑銘表示，金門夏季酷熱雨少缺水，冬季天冷草皮養護不易，適合鋪設人工草；他並希望能儘快建構完成金門四級足球（小學、國中、高中、大學）運動。

太武人工草足球場的啟用結合校慶活動，壓軸登場，由陳為信和副縣長李增財、文化局長許正芳等人共同踢球，拉開序幕；隨後湖小足球小將進行簡短的開幕友誼賽。

校方表示，太武足球場的規畫朝5人制足球推展作為標的，場內有一座8人制足球場，內含兩座5人制足球場及幼生體驗場，並附設自動灑水設備，場內可以隨時降溫，有助提升上課和訓練功能。

李金譚說，除了湖小學生上課和社團使用，未來相關比賽和觀光活動，甚至兩岸賽事也可以在這裡辦理。與會的金門教育和體育界人士殷盼太武球場能成為足委會和各級學校推展足球運動的訓練基地和比賽場地，共同點燃金門足球夢。