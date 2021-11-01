大火過後亡羊補牢 高市擬公寓大廈管理自治條例草案

城中城大火事件過後，高市府亡羊補牢，今天預告「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，將針對84年以前取得建造執照的6樓以上公寓大廈輔導成立管理組織，由工務局分類、分期、分區公告輔導及補助計畫，加速管理組織成立與運作。

高雄市長陳其邁今早主持鳳山日照多功能社福中心動土，指維護民眾住的安全，市府責無旁貸，也預告已擬定「高雄市公寓大廈輔導管理自治條例」草案，將提送議會，盼議員支持，加速完成立法程序。

高市工務局下午表示，草案主要內容是輔導補助6樓以上既有公寓大廈設立管理組織。其中6樓以上設置安全梯及昇降機的建物，也將優先強制輔導成立管理組織，以維護修繕，避免危及公安。

工務局表示，將分類分期分區公告輔導暨補助計畫，輔導召開區分所有權人會議成立管理組織，輔導後1年內未成立者，將對專有部分區分所有權人罰鍰。另外，也要求高市6樓以上公寓大廈從自治條例施行日起1年內，須成立管理組織並完成報備程序。未依規定成立及報備者，工務局將對主任委員、管理委員或管理負責人處以罰鍰。