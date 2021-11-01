金門旅遊振興券兌領首日 歡迎遊客把錢留下消費

今天是金門旅遊振興券兌領首日，縣長楊鎮浯到清金門鎮總兵署關心遊客排隊領券情況。他表示，縣府拚振興，讓錢越滾越大，歡迎遊客來金門把錢留在這裡消費，活絡景氣。

金門縣政府發布新聞表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，縣府看準這波五倍券與國旅券商機，為吸引自由行及旅行團旅客來金門遊玩，祭出「2021金門369來金旅遊送振興券、抽金牌」活動。

縣長楊鎮浯上午專程到總兵署現場了解旅遊振興券首日發放情況。搶得頭香的是來自桃園的劉姓夫妻，他們說，是從縣長臉書粉專得知369旅遊振興券訊息，領券後「要用來買金門特產」。

楊鎮浯接受媒體聯訪時表示，看到今天現場來自台北的旅行團，全團遊客共22人，總計兌領6600元旅遊振興券，十分開心，這對地區商家與旅遊會產生很大的助益，可實質增加金門在地消費。他說，「經歷長達半年多的新冠疫情苦悶期之後，在這個時候到金門來玩，一定是最好的選擇」。

觀光處新聞稿則指出，金門縣推出金門369旅遊振興活動，從今天起到2022年4月30日止（或旅遊振興券發完為止）期間，每名來金遊客都可獲得新台幣300元旅遊振興券與1瓶防疫酒精，共有6萬6000份；還有機會抽中99.9%結合金門觀光大使「阿特」和麟洋配的純金金牌共40面，每面10公克。

觀光處說明，在團客旅遊部分，今天首日金門在地旅行業者已有4團總計101人提出申請。觀光處提醒，自由行旅客和20人以下團客在清金門鎮總兵署領取；考量20人以上團客人數眾多，由符合資格的旅行業者事先提出申請，縣府將由專人提供彈性領券服務。

觀光處表示，縣府在疫情趨緩時，立即推出野餐市集活動宣告迎接即將解封，接著陸續推出老兵召集令、海洋藝術季、來金旅遊送振興券、遊金抽金牌、樂高積木等活動；同時協調航空業者增加航班，滿足旅客旅遊需求擴充量能等，就是要拚觀光！