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高133線原址便道本月可通 溫泉業者盼：打通任督二脈

聯合報 / 記者王慧瑛／高雄即時報導
高雄市六龜區風景優美，天氣轉涼，是泡湯好時機。連接高雄六龜不老、寶來溫泉區的高133線道本月中旬將開通，加上疫情趨緩，業者看好今年溫泉季能迎來好成績。圖／六龜觀光休閒協會提供
高雄市六龜區風景優美，天氣轉涼，是泡湯好時機。連接高雄六龜不老、寶來溫泉區的高133線道本月中旬將開通，加上疫情趨緩，業者看好今年溫泉季能迎來好成績。圖／六龜觀光休閒協會提供

高133線串連高雄市六龜區寶來、不老及新開等各溫泉風景區，也是在地農產品運輸主要道路，在2009年八八風災受創嚴重，又在2012年6月遇泰利颱風侵襲，造成道路中斷。立委、市府向中央爭取專案補助經費，六龜區高133線原址便道預計本月中旬開通，業者寄予厚望，期待今年溫泉季能開紅盤。

高雄市政府新工處表示，高133線原址便道已大致完工，預計本月中旬能開通，原址是沿山壁開鑿，部分較破碎、脆弱路段，後續改採高架方式施工，找出工程技術上可行，又能因地制宜，讓道路更經久耐用。

六龜觀光休閒協會秘書長陳建男說，高133線開通形同打通任督二脈，高133線中斷期間，許多遊客使用導航駕車要進寶來、不老溫泉區，發現道路中斷過不去，又不熟悉環境，沒把握該如何繞遠路，索性折返，流失許多商機，對當地觀光產業影響甚鉅。

陳建男說，10月底高雄寶來、不老溫泉季開跑，隨著疫情降溫，出遊人潮增多，住房、泡湯業績都很有感，加上高133線本月中旬即將開通，當地業者非常期待，經歷道路中斷、疫情等考驗，業者苦撐太久，期待能一掃陰霾，好好衝刺疫後經濟。

高雄市政府為解決新發至寶來之間的通行問題，重振寶來、不老溫泉觀光產業，向中央爭取重建經費，市府新工處今年初在原址修復便道，辦理擋土牆、路基、側溝及路面修復等工程。

高雄市六龜區風景優美，天氣轉涼，是泡湯好時機。連接高雄六龜不老、寶來溫泉區的高133線道本月中旬將開通，加上疫情趨緩，業者看好今年溫泉季能迎來好成績。圖／六龜觀光休閒協會提供
高雄市六龜區風景優美，天氣轉涼，是泡湯好時機。連接高雄六龜不老、寶來溫泉區的高133線道本月中旬將開通，加上疫情趨緩，業者看好今年溫泉季能迎來好成績。圖／六龜觀光休閒協會提供

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