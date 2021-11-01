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高市全運會獎牌逐年下降 議員：通行食宿補助不及格

聯合報 / 記者林巧璉／高雄即時報導
高雄市議員林智鴻批市府對運動選手出賽食宿補助費不及格。記者林巧璉／攝影
高雄市議員林智鴻批市府對運動選手出賽食宿補助費不及格。記者林巧璉／攝影

今年全運會上月落幕，高雄市共奪得126面獎牌，市議員林智鴻指出，高雄在全運會的奪牌數逐年下降，今年雖然保4，但市府應警惕。林智鴻更指出高市對運動選手的通行食宿補助不及格，讓選手無法安心出賽，更可能造成選手出走，留不住人才。

今高雄市議會教育部門質詢，林智鴻指出，高雄針對運動選手出賽的通行食宿補助不合格，他舉例，住宿僅補助700元，但官員住的是高級飯店。另外跨縣市比賽只能申請自強號補助，官員出訪卻是搭高鐵。「運發局吃米不知道米價，要馬兒好又要馬兒不吃草」，林智鴻促運發局增加補助經費，比照其他縣市。

運發局長侯尊堯表示，將調整預算編列，補助標準會參考其他縣市調整。林智鴻要求侯尊堯當場承諾調整幅度，侯尊堯回應，請相關科長研議，林智鴻對此不滿表示，你才是運發局長，才能決定政策，一定要拿出魄力。

另外林智鴻也認為選手訓練基地條件不佳，林智鴻指出，撐竿跳運動訓練設備除了左訓中心外，青年國中是高雄唯一撐竿跳訓練基地，但青年國中撐竿跳設備破舊不堪，造成安全隱憂。

教育局長謝文斌表示，已協助青年國中跟中央申請200多萬修繕經費，另教育局近期也爭取中央補助，全市100所校園操場跑道更新全由中央支應。

青年 教育局 高雄市

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