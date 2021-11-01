《俗女》收視紅帶動觀光 高雄議員促鼓勵劇組來拍攝

近日台劇《俗女養成記》收紅盤，全劇多在台南拍攝，也帶動地方觀光、商機。高雄市議員舉此例，要求高市文化局主動出擊，多多邀請影視產業到高雄取景，用戲劇行銷高雄；文化局表示，一直都有與劇組接洽，其實也有些劇組來高雄拍片，只是可能沒有像《俗女》那麼紅。

《俗女養成記》寫下平均收視率4新紀錄，榮登2021年非8點檔台劇冠軍，也創下18年以來華視戲劇節目平均收視最高節目。

市議員蔡武宏表示，熱門台劇的拍攝地帶動地方觀光人潮，行銷城市的力道非常有效，高雄也應多多鼓勵劇組來拍攝，讓全台、世界了解高雄之美。文化局長王文翠表示，陸續都有與劇組接洽，也有劇組到高雄拍攝，目前已有「 高雄劇」影集試播集製作投資( 試辦 ) 計畫，今年底截止收件，最高補助300萬元。

高雄有影網站內有「場景資料庫」，目前有261個場景可供租借拍攝，蔡武宏質疑，全高雄有那麼多漂亮、特色地區，怎麼只有200多個場景？文化局表示，場景資料庫是隨時可新增的，陸續都會把特色場景放上，只要有發現好的場景都會持續新增。