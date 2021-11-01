一波多折！屏縣萬巒分駐所終於蓋新家 今舉行動土典禮

屏東縣內埔鄉萬巒分駐所位在萬巒鄉熱鬧豬腳街旁，萬巒分駐所在1934年建置，歷史悠久，但也面臨建築窳陋不堪，2樓是潮州戶所萬巒辦公室，沒有無障礙空間，民眾洽空不易，縣府原規畫要在鄉公所對面活動中心新建，但因用地取得一波多折，因此決定在萬巒國小內縣有土地，經地目變更後，今舉行動土儀式，工期預計1年，經費3千多萬元。

內埔警分局指出，舊萬巒分駐所距今有87年歷史，是磚木造廳舍，在豬腳街旁邊，1樓為分駐所，2樓是潮州戶政事務所萬巒辦公室，因屋齡已久，修繕不易，空間不敷使用，洽公民眾停車不易，沒有無障礙空間。

縣長潘孟安說，萬巒分駐所新建一波多折，若依造原本期程，應早在去年底、前年就可以完成，但因地目問題解決，原本規畫在菜市場旁邊跟鄉公所合建，後因鄉長異動後計畫生變，後來決定以縣有地為主，找到萬巒國小。

新建的萬巒分駐所，就在學區內，附近有萬巒國小、萬巒國中、農會，新建工程為兩層樓建築，為結合警政、戶政聯合辦公使用及現代化等需求，新廳舍將戶政事務所及分駐所內民眾洽公區域設置在1樓，室外規畫多個停車格。二樓為分駐所員警寢室等勤餘活動空間，使員警能有完善的休息環境。

潘孟安說，舊的萬巒分駐所原來是曾家祭祀公業，過去有些產權，透過法律調解等方式處理，若要還地於民就還地於民，是否要保留與否，等待文資審議，尊重相關法規規定。