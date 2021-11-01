跟著「斯卡羅」走訪屏東8秘境 有機會獲2萬元

電視劇「斯卡羅」劇中許多場景在屏東恆春拍攝，縣政府為延續熱潮，推出「上山下海，再續斯卡羅」攝影活動，即日起至14日走訪8個推薦景點，上傳臉書，有機會獲得2萬元。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「上山下海，再續斯卡羅」活動，自即日起至14日，民眾至推薦景點小巴里島岩、滿茶古道、墾丁森林遊樂園區、情人灘、琅嶠卑南道、欖仁溪、港仔沙漠、潭仔海岸8個景點拍攝照片，上傳至「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書活動頁面。

縣府表示，最多讚數者可獲得獎金新台幣2萬元，第2名1萬2000元，第3名8000元，另取7名優選獎頒贈2000元獎金。

此外，縣府表示，「斯卡羅」藝人簽名劇照復刻版，也將抽獎送給分享臉書貼文的民眾，邀請熱愛探索新景點的民眾們一起到屏東走走，打卡當網美、追劇更過癮。

縣府傳播暨國際事務處表示，希望大家不只在電視上、劇情中認識這塊土地的歷史，而是走到這些深具歷史意義的場景，讓曾經發生在歷史中的故事也同步走進生命裡。

傳播處提醒，部分景點須事先提出申請或透過在地社區、協會安排導覽才可進入。