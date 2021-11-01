影／面對城中城案 陳其邁：「所有責難，我來承擔」

城中城大火調查報告上周五公布，但僅工務及消防兩位首長扛責，高雄市長陳其邁今早說「所有的責難，我都會承擔」，市府今天會公告河濱商城3棟危樓，加速都更，也會公布高雄市公寓大廈輔導管理自治條例，並送至議會，加速立法程序。

陳其邁今出席「鳳山日照社福多功能中心」動土前受訪，就城中城大火一事表示，「我們很誠實的面對問題、解決問題，也不會迴避，要負起整個災後重建，跟整個制度不足及行政管理上的缺失」。

陳其邁說，市府已加強稽查20年以上的老舊大樓公寓、沒有管委會的住商混合大樓，目前已完成56棟。也會加強消防、公安檢查，嚴排公安障礙。危老或都更處理部分，今會公告河濱商城3棟建物為危樓，並於一周內與住戶協商拆遷事宜，目前也已成立專案辦公室。昨天他到河濱商城，希望住戶一個月內能夠完成搬遷，租屋的押金、租金等費用再由都更基金代墊。

陳其邁強調，除河濱商城，包括中都戲院、城中城大樓，假如涉及公安就會立刻拆除，不管是透過都市更新的方式或是用區段徵收，以加速危老的改建。今天也會公布高雄市公寓大廈輔導管理自治條例，將用強制性方式，輔導老舊大樓公寓設立管委會。

至於藍營質疑城中城大火，只有兩位局長下台，市長沒有負起政治責任？陳其邁說，維護民眾住的安全是市府的責任，也責無旁貸，市府今天會根據調查報告，就執行碰到困難處置不夠積極或行政管理有缺失等部分，工務跟消防局會公布懲處名單，「所有的責難，我都會承擔」。