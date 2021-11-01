鳳山日照中心今動土 包辦出生到老福利照顧

斥資1.95億的鳳山日照社福多功能中心今早動土，高雄市長陳其邁指順應鳳山人口增加及老年人口老化，此日照中心將從出生到年老提供托育、托老等社會福利服務，建置更完善的社會安全網，國發會澎紹博處長則期許成為全國地方創生的示範點。

工務局新工處表示，鳳山日照社福多功能位於高雄93期重劃區，將建造地上三層複合式建築，總樓地板面積達4711.81平方公尺，預計2022年底完工，未來提供日照中心，失智社區服務據點，社區大學，大型會議室，非營利幼兒園，身心障礙日間照顧據點，公共托嬰，社區照顧關懷據點等。建物以退縮路口廣場，串聯自強公園綠地，並逐層退縮設計花園，達逐層退縮，設計為友善花園。

陳其邁表示， 中央在2016年即訂立目標，每個社區有住宿型機構，每個國中學區有處日照中心。台灣人口老化速度快，高市65歲人口約17%，3年後預計增到 20%，其中人口35.8萬的鳳山區，老年即占15%，需服務的長輩約1.2萬，因此加速建置社區日照中心，刻不容緩。

他說，鳳山人口成長快速，選在93期重劃區蓋日照中心，一方面滿足社區「托老社區化」趨勢，面對新興人口的增加，也希望從出生到年老提供多功能的社會服務，建置完善的社會安全網。

陳其邁說，擴大重劃區區不只在增加土地利用、住宅需求，社會福利等軟體也需同步提升，市府希望在93期重劃區打造「以人為本」的生活環境，提供社區居民更多的福利照顧，但推動過程最大的困難是沒錢，所幸過去他曾任行政院副院長「占點小便宜」，能順藤摸瓜爭取國發會及衛福商單位挹注預算，儘管市府也需相對編列近1億元的預算，「但這筆錢，花得很爽」。