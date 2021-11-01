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消防、工務將公布懲處名單 陳其邁：責難都承擔

中央社 / 高雄1日電
高雄市長陳其邁。記者張議晨／攝影
高雄市長陳其邁。記者張議晨／攝影

高雄城中城大火，市府行政調查小組調查結果上週出爐，點出消防局、工務局疏失。高雄市長陳其邁今天表示，工務局、消防局今天會再公布懲處名單，市府會誠實面對問題、解決問題，所有責難他都會承擔。

陳其邁上午出席「鳳山日照社福多功能中心興建工程」開工典禮，會前接受媒體聯訪時，被問到對城中城調查報告看法，陳其邁說，市府會誠實面對問題、解決問題，不會迴避，負起災後重建責任，並解決制度、行政管理上的缺失。

陳其邁說，市府會將公寓大廈輔導管理自治條例送到議會，希望議會支持，加速立法，用強制性方式輔導老舊公寓設立管委會；90天內也會針對20年以上公寓大廈強化消防公安檢查執行力道，從嚴排除檢查障礙，並加速危老都更程序。

陳其邁指出，市府今天也對鼓山區的河濱商城貼出危老公告，3棟建物中，其中1棟須1個月內搬遷，接著和第2、3棟建物一起都更，各局處也成立專案辦公室，將在1個月內協助住戶完成搬遷，由都更基金先代墊住戶租屋等費用。

陳其邁說，除了河濱商城，包括中都戲院、城中城等建物，若涉及公安就立刻拆除，不管透過都更或區段徵收手段，都要加速危老改建。

對於市府工務局、消防局2位局長下台，被外界質疑未負起足夠政治責任，陳其邁說，市府會有相關改革做法，強力排除公安消防執行上阻礙，維護民眾居住安全；消防局、工務局今天也將公布懲處名單，所有責難他都會承擔。

陳其邁 都更 公安

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